En Tabaco piden reubicación en cumplimiento de fallo de la Corte

Unas 14 mujeres cabeza de familia afrodescendientes, ex residentes del corregimiento de Tabaco, que desapareció cerca de 20 años como consecuencia de la llegada de la minería a la zona, bloquearon durante varias horas la línea férrea de Cerrejón para exigir el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional que ordenó su reubicación y restablecimiento.

Inés Pérez, representante Legal de la Junta Social proreubicación de Tabaco y accionante de la tutela que falló la Corte, indicó que con la pandemia del covid-19 Cerrejón suspendió la mesa de concertación y no les informó.



“Pusimos un derecho de petición exigiendo una respuesta y Cerrejón lleva un mes y aún no responde. Nos piden que tengamos un aislamiento y nosotros tenemos un confinamiento aquí en Albania, ¿cómo vamos a sobrevivir pagando arriendo y servicios públicos?”, sostiene Pérez.

Así mismo, indica que Cerrejón y la Alcaldía de Hatonuevo no les da empleo, ya que viven en Albania y en esta localidad tampoco los atienden ya que son desplazados por la carbonera. Alrededor de 35 familias de las 600 que serían reubicadas, están radicadas en Albania, otras en Hatonuevo, Valledupar y fuera del país, “somos unas familias nómadas, no tenemos estabilidad”, sostiene.



Pérez agregó que llevan dos meses sentados en una mesa que no ha avanzado, ni con una orden de la Corte Constitucional y todavía siguen en la misma situación. Cerrejón se comprometió a entregar este 28 de mayo una respuesta al derecho de petición y de poner a una persona con capacidad de resolutiva.

“Con esta cuestión del virus nosotros no necesitamos una bolsa de agua, un mercado, sino soluciones para poder resistir”, indica la líder social.



La Corte tuteló los derechos fundamentales de la comunidad de Tabaco, en especial sus derechos a una vida digna y a un mínimo vital, como comunidad étnicamente diferenciada y ordenó a la empresa Carbones de Cerrejón y al municipio de Hatonuevo, la reubicación y el restablecimiento de la comunidad de Tabaco en el predio La Cruz, en el término de cinco meses contados a partir de la notificación de la sentencia los cuales vencieron en el mes de marzo de este año.

Tabaco fue fundado en 1780 por esclavos cimarrones que sobrevivieron al naufragio del galeón español que los trajo a América. Una vez libres se asentaron sobre la ribera del río Ranchería en donde se dedicaron a la agricultura, la ganadería, la pesca y la caza.



Hace aproximadamente 40 años, Tabaco estaba conformado por 14 casas y posteriormente la población llegó a tener 500 habitantes. El pueblo de Tabaco dejó de existir el 28 de enero de 2002.

Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO

Riohacha​