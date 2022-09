Siguen las protestas de estudiantes en 12 municipios no certificados de La Guajira.



Comunidades exigen la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y transporte escolar, a lo que se suma la falta de agua potable y contracción de docentes.



Desde la Alta Guajira, más de 20 estudiantes de la institución etnoeducativa del corregimiento de Punta Espada, sede Karazua, llegaron este lunes a Riohacha para protestar en la sede de la Procuraduría General de la Nación y denunciar que llevan ocho meses sin el PAE y sin contratación para sus docentes.



La falta de agua ha generado que los estudiantes

tengan problemas con el uso de los baños

En la escuela de la zona, más de 500 niños deben recibir clase sin tener cerca agua. Foto: Cortesía

“El propósito es que nos garanticen los derechos fundamentales a la educación y a la alimentación. No nos han dicho nada, alzamos la voz de niños que han estado 8 meses sin la canasta alimentaria, nos hemos mantenido gracias a fundaciones que nos han ayudado”, denunció la estudiante Sorelys Vanesa Perozo González.



Horas más tarde, la Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira, (Asodegua), denunció que los estudiantes del internado indígena de Laachon, en el corregimiento de Mayapo, completan tres días sin agua. También exigen el mejoramiento del PAE.



La falta de agua ha generado que los estudiantes, en especial a 250 de ellos que se encuentran internos, problemas con el uso de los baños, el lavado de ropa y aseo personal, así como en el tema de la cocina para la preparación de alimentos.



“Como organización sindical exigimos no solo a los operadores indígenas, sino a todos los operadores del PAE, que realmente se le de una alimentación digna de calidad a los niños, sobre todo a los indígenas”, indicó el docente Javier Caraballo.

Mal estado del alcantarillado y aguas residuales han causado presencia de zancudos y otros insectos

Desde la gobernación de La Guajira confirmaron que desde hace cinco días se comenzó a implementar el PAE en los 12 municipios no certificados. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Explica que el problema se profundiza en Laachón. Allí no cuentan con un transporte escolar, lo que imposibilita que unos 3.500 estudiantes no lleguen la sede principal cuenta con unos 1.800 alumnos.



“A esto se suma el mal estado del alcantarillado y las aguas residuales han causado la presencia de zancudos y otros insectos”, denunció Asodegua, tras exigir pronta solución, debido a que esta situación afecta el cumplimiento de actividades académicas y la calidad de la educación.



Desde la gobernación de La Guajira confirmaron que desde hace cinco días se comenzó a implementar el PAE en los 12 municipios no certificados.



Mientras tanto, se está a la espera del rumbo que pueda tomar el proceso de contratación del transporte escolar que beneficiará a 9.976 estudiantes, el cual se encuentra suspendido mientras se confirma la legalidad de un documento de uno de los proponentes.



Sobre este tema, el Ministerio de Educación solicitó a la secretaría de Educación departamental, con carácter urgente, que los niños del departamento cuenten con este beneficio, en respuesta a una petición realizada por el secretario de Derechos Humanos de la Federación de Acción Comunal de La Guajira Claudio Epiayú Henríquez.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha