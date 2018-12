Los problemas por el agua que desataron la protesta en Puerto Tejada

Este miércoles tampoco se llegó a un acuerdo con los manifestantes que mantienen bloqueadas todas las vías de Puerto Tejada desde hace cuatro días y cuyas protestas han generado afectaciones a más de 30 empresas en la zona industrial del norte del Cauca.



En la tarde del 5 de diciembre miembros del Escuadrón Antidisturbios de la Policía lograron despejar un tramo entre Puerto Tejada y Guachené, en el norte del Cauca, quienes mantienen la protesta volvieron a taponar este paso, uno de los siete cerrados con quema de troncos y ramas de árboles, y llantas. En el corredor de la glorieta Perico Negro a Villa Rica también hay complicaciones, porque es otro de los puntos de acceso y salida para trabajadores y empleados.

Érika Castro, de la zona industrial, dijo que ninguno de empleados pudo ingresar este miércoles a las fábricas, donde se reportó desabastecimiento de alimentos, pese a que algunos trabajadores trataron de entrar caminando por ciertas vías, pero los manifestantes se los impidieron. Inclusive, hay empresas avícolas donde sus directivas están preocupadas porque no cuentan con los recursos para alimentar a más de un millón de pollos.



De hecho, en la tarde de este miércoles, una caravana de una de las industrias de huevos del pacifico fue bloqueada cuando iba a salir de la compañía.



Castro señaló que en la zona franca laboran alrededor de 5.500 personas, de las cuales, el 60 por ciento es de la región, con más participación de Puerto Tejada y Guachené. “Hay empresas como el ingenio La Cabaña que tampoco han podido sacar azúcar”, sostuvo la dirigente gremial.



Esta protesta, según algunos líderes, como Alberto Galindo, se debe a los problemas del servicio de agua para los más de 40.000 habitantes de Puerto Tejada. No solo por el derrumbe de hace 15 días que afectó tres válvulas en la bocatoma del acueducto, cuyas redes, de acuerdo con el alcalde del municipio, Tobías Balanta, son obsoletas. Es así que la población lleva más de cuatro décadas sufriendo por el agua que no llega durante las 24 horas del día.



El mandatario reiteró que siguen los carros cisternas de Bomberos para abastecer a los porteños y se está buscando agilizar una conexión con el acueducto regional. Sin embargo, esta obra, de acuerdo con los mismos manifestantes está a media marcha porque no se ha terminado, pese a que tuvo una inversión de 36.800 millones de pesos del Gobierno Nacional, a través del llamado Contrato Plan, para abastecer no solo a Puerto Tejada, también a los municipios vecinos Guachené, Villarica y Padilla, además de la vereda Quintero, de Caloto.



Este 5 de diciembre también se registraron nuevos disturbios entre miembros del Esmad y la comunidad, sin embargo, las autoridades no reportaron heridos.



El bloqueo que ya completa cuatro días, llevó a que funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Cauca, en compañía del Alcalde de Puerto Tejada, plantearan una mesa de negociación con los manifestantes. No obstante, aun no se llega a un acuerdo.



Algunos indígenas también señalaron que se sumarían a la protesta y que esos bloqueos llegarían a la carretera Panamericana que une el Cauca con el interior del país y con Nariño.



La Secretaría de Gobierno del departamento informó que la Policía y el Ejército están en la zona, tratando de despejar vías. No obstante, la comunidad señaló que esta ha sido una protesta pacífica y “que no son vándalos”.





POPAYÁN.