La circulación de vehículos matriculados en Valledupar tiene un nuevo costo: La tasa por administración de historiales.



Se trata de un tributo acordado por la Secretaría de Tránsito Municipal, destinado para el fortalecimiento de la infraestructura física de la Secretaría de Tránsito, que, según la sectorial, es una de las necesidades que se requiere para el mejoramiento de la movilidad en la capital del Cesar.



“El acuerdo fue aprobado el 21 de diciembre del año pasado, por el Concejo Municipal que tiene la facultad de crear este tipo de gravámenes. Entró en vigencia el primero de enero de este año”, explicó, Manuel Palacio, Secretario de Tránsito Municipal.

Deben cancelar anualmente 100.000 pesos

La tasa determina que los propietarios que tienen inscrito la matrícula de sus vehículos en la ciudad deben cancelar anualmente 100.000 pesos, mientras que los usuarios de motocicletas, 50.000.



“Tránsito municipales como Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga tienen esta tasa. En municipios del Cesar, como La Paz y San Diego, también existen. Esto para brindarles al usuario un mejor servicio al momento de realizar sus trámites”, resaltó el funcionario.



Descontento en la comunidad

El cobro de este gravamen no fue socializado previamente con la comunidad, lo que generó descontento a un gran número de ciudadanos de esta localidad.



Consideran que es una alternativa conveniente de los concejales y la administración municipal “Que siempre están buscando como recaudar dinero a costa del bolsillo de la comunidad”.



“Estamos desconcertados, porque para mejorar la secretaría deben apuntar a otro lado, es decir, diferente a nuestro bolsillo. La misma administración viene impulsando proyectos de reactivación porque sabe que la economía no fluye de manera solvente en la ciudad”, afirmó Franklin Martínez, residente de Valledupar.



Una posición que también es respaldada por Mario Boneth, usuario de motocicleta, quien sostiene que los costos del seguro obligatorio SOAT y Tecnomecánica, también se han incrementado, un gasto adicional que quiebra su economía afectada notablemente por la pandemia.



“En campaña el alcalde Mello Castro durmió en muchos de nuestros hogares. Sabe la situación económica de muchos ciudadanos. Entonces, no me explico, como acepta que una de sus dependencias como la secretaría de tránsito, cobre esta tasa. ¡No hay derecho!”, afirmó Boneth.



Frente al revuelo de críticas e inconformidades, el secretario de tránsito destacó, que, no se trata de una medida permanente, la cual será evaluada periódicamente.



“Hemos hablado que será por un tiempo aproximado de tres a cinco años. Lastimosamente las medidas en materia de tránsito son impopulares, pero para fortalecer la seguridad, también hay que exigirles el cumplimiento de estas normas. Eso eventualmente no cae bien en algunos sectores porque genera comparendos”, precisó Palacios.

Recursos se emplearán para

modernizar la secretaria

Los recaudos de estos recursos se emplearán en la modernización tecnológica de esta dependencia, que demanda en su etapa inicial, una inversión aproximada de 4.500 millones de pesos.



“En este momento se requiere implementar una plataforma online para que los usuarios puedan realizar sus trámites desde sus casas. El recaudo con la nueva tasa llegaría a unos 800 y 900 millones anual. Poco a poco iremos viendo los resultados”, detalló el secretario.



Argumentó, además, que la sistematización de la infraestructura, beneficiará a la movilidad de la ciudad, uno de los problemas más complejos de la capital del Cesar.



En este sentido, se requiere de una central semafórica que permitirá optimizar los tiempos de los semáforos de Valledupar.



Este proyecto demanda una inversión de 3.200 millones de pesos, solo en inversión inicial. Para el mantenimiento de la misma, se precisan de mayores recursos económicos.



“Estos semáforos tienen unos tiempos que deben modificarse. Hoy en día debemos visitar semáforo por semáforo para ver los cambios. Con un solo servidor de la central semafórica tendríamos control del sistema y con ello realizaremos las mejoras de los tiempos”, puntualizó.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

