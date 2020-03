Restricciones contra el covid-19 generan protestas en Santa Marta

El impacto económico que están causando las medidas drásticas adoptadas por la Alcaldía para prevenir la propagación del coronavirus, ya comenzaron a generar protestas y cierres de vías en Santa Marta.



Los primeros en organizar manifestaciones fueron los vendedores y prestadores de servicio turístico de El Rodadero, quienes bloquearon la carretera principal del balneario para exigir al gobierno solución a la crisis que vienen afrontando por no tener manera de generar sustento para sus familias.



“Nosotros dependemos del día a día, sino trabajamos no comemos, ahora que se decretó el cierre de playas, no sabemos qué vamos a hacer para mantener nuestros hogares”, dijo Erwin Padilla, dedicado al alquiler de carpas.

Lo que más le preocupa a los prestadores de servicio turístico es que las medidas restrictivas no tienen fecha de caducidad.



“Si el coronavirus se sigue prolongando en la ciudad, seguramente las prohibiciones serán más y por mayor tiempo, es decir que si no nos mata esta enfermedad no vamos a morir de hambre”, añadió Alfredo Chamorro.



El colapso en la movilidad se registró durante varios minutos a la altura de la sede de la Alcaldía local 3.



El Gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo anunció el pasado lunes que instalará un banco de alimentos para solventar los problemas económicos que se ha causado en los hogares samarios.

Los manifestantes solicitaron que con urgencia se indique los puntos y fechas en los que se hará efectiva la entrega de las ayudas.



“Hasta el momento no se sabe dónde va a estar ubicado el banco de alimentos para calmar un poco la situación. Sabemos que la pandemia es nivel nacional, y hay que tener calma, esperamos concertar con la Alcaldía distrital para ver qué acción tomar”, dijo Rosa Villalba, representante de vendedores en El Rodadero.



Los transportadores de buses de servicio público de la ciudad, también anunciaron que podrían declarar un cese de actividades, porque bajo las nuevas reglas que deben trabajar por las exigencias de la Alcaldía, resulta imposible cumplir con la tarifa diaria.

“Estamos trabajando a pérdidas porque nos exigen que subamos solo el 50% de la capacidad de los buses y eso nos impide que el dinero que hacemos en el día alcance para pagar las tarifas y nos quede algo para nuestras necesidades”, dijo Freddy Gómez.



En Santa Marta todavía no hay casos confirmados de coronavirus, sin embargo, desde la Alcaldía y la Gobernación se han extremado las medidas, con el fin de proteger a la población.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

@rogeruv