En Santa Marta protestan por joven que recibió disparo de Policía

La muerte del abogado Javier Humberto Ordóñez Bermúdez en un operativo de la Policía hizo recordar en Santa Marta el caso de un mototaxista que hace poco más de un mes murió, tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un uniformado que intentaba inmovilizarle la motocicleta.

Familiares, amigos y habitantes de la ciudad decidieron unirse a las protestas nacionales para rechazar el abuso policial que según la percepción que existe, se viene presentando en todo el país.



Los manifestantes se reunieron en la parte externa de la institución de la Policía ubicada en la zona céntrica, allí recordaron los hechos donde perdió la vida Jhonatan José López Jurado y reiteraron su solicitud de que su fallecimiento no quede impune.



Los allegados al joven de 29 años aseguran que nada más se ha vuelto a decir sobre las causas por las cuales un policía de la Metropolitana de Santa Marta accionó su arma en un procedimiento de tránsito.

Los participantes del plantón pidieron justicia por la muerte del ciudadano. Foto: Roger Urieles

“Dijeron que mi hijo estaba armado y esa versión no la han podido demostrar. A pesar de ello, el policía que me lo mató no ha sido judicializado y por el contrario fue premiado con un puesto administrativo”, manifestó su papá, José López.



López teme a que no se haga justicia, por eso agradeció el respaldo que recibió este jueves de la gente que salió a las calles a exigir un trato más humano de los agentes de la Policía a los ciudadanos y que se investigue este suceso rigurosidad.



El comandante de la Policía Metropolitana, Óscar Solarte, reiteró que la Fiscalía será la encargada de establecer la responsabilidad del agente y la manera como ocurrieron los hechos.

La movilización en Santa Marta pasó por toda la Avenida Santa Rita (calle 22) hasta llegar a la intercepción de la Avenida Campo Serrano (carrera 5ta), zona comercial de la ciudad, donde el tráfico se paralizó por varios minutos.



“Queremos justicia, no vamos a descansar hasta que este policía pague por lo que hizo”, exclamaron los manifestantes.

Jennifer del Toro, una de las organizadoras de la protesta aseguró: “Muchos hombres, mujeres y jóvenes samarios son violentados de sus derechos, por eso no podemos permitir que los ánimos vengativos se impongan en un estado social de derecho, necesitamos solidaridad, queremos que este pliego de peticiones sea respaldado por todos”.

