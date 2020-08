Gremio turístico de Santa Marta protestó para pedir apertura de playas

En Santa Marta, este jueves en horas de la mañana trabajadores del turismo realizaron una marcha a manera de protesta para exigirles al gobierno local y nacional que aprueben la apertura de playas, y les permitan volver a generar ingresos.

(Lea también: Paneleros harán 'vaca' para frenar patente que les dejaría sin dulce)

Los manifestantes dicen que ya son casi seis meses sin poder ejercer la actividad laboral de la que depende su sustento diario y la de sus familias.



Lo que más les preocupa es que han visto cómo otros sectores económicos se vienen reactivando, sin embargo, en lo que respecta a los servicios turísticos, solo hay anuncios e intenciones, pero nada se concreta.



“No aguantamos más, el mercado de la Alcaldía que solo algunos recibieron ya se terminó, no tenemos más ahorros y las necesidades abundan en nuestros hogares”, manifestó Maritza Cantillo, quien alquila carpas en El Rodadero.

(Le puede interesar: Así se prepara Cartagena para su 'nueva normalidad' desde septiembre)

Los participantes de la marcha aseguran ser conscientes que la pandemia del covid-19 sigue siendo un riesgo para la salud, no obstante, consideran que adoptando protocolos y controles es posible que las personas vuelvan a disfrutar del mar y los diferentes destinos turísticos de la capital del Magdalena.



“Nosotros no estamos tan preocupados por el virus, como si por no estar trabajando. Ya resistimos demasiado y es justo y necesario que el Estado si no tiene manera de ayudarnos, por lo menos nos permita ganarnos el dinero dignamente”, agregó Erwin Padilla, otro de los protestantes.



Los trabajadores del turismo piden que se apruebe el plan piloto que anunció la Alcaldía y se hagan capacitaciones sobre los cuidados y recomendaciones que se deben tener en cuenta para ofrecer un servicio de calidad y con el menor riesgo de transmitir el virus.

Los mensajes en estos carteles acompañaron la marcha. Foto: Roger Urieles

“Nosotros estamos listos y dispuestos a aceptar las condiciones de la Alcaldía. Entre todos es posible afrontar esta nueva realidad”, añadió Amanda Saltarem, líder de la manifestación.



Fueron alrededor de 100 marchantes entre carperos, silleteros, guías turísticos y demás personas que pertenecen a este sector, quienes se congregaron en el sector de El Rodadero y con carteleras y arengas hicieron un recorrido hasta la Gobernación solicitando ser tenidos en cuenta en el próximo decreto distrital.



La Alcaldía dio a conocer que El Rodadero y Playa Blanca serán las zonas de baño donde entraría a regir los ensayos pero bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad, que contempla la aplicación del ‘pico y cédula’, el distanciamiento social, lavado de manos y el uso de elementos de protección personal.

(Le recomendamos: Todo lo que debe saber sobre la reapertura económica de Barranquilla)

Adicionalmente, aquellos que deseen visitar estos balnearios deberán registrarse en una aplicación que será habilitada en los próximos días.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv