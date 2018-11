Creación de Oficina de Tránsito genera tensión en Sabana de Torres

La Alcaldía de Sabana de Torres, en Santander, propuso al Concejo la creación de una Oficina de Tránsito para el municipio, sin embargo, la medida no cayó bien en la comunidad debido a que, según ellos, solamente se beneficiaría un particular, por lo que iniciaron una manifestación permanente que ha terminado en disturbios.

Este lunes algunos manifestantes se tomaron la calle frente al palacio municipal de la población para hacer un 'cacerolazo', como forma de rechazar la medida que, según el mandatario local, ya no tiene reversa.



Sobre las protestas de los últimos días han circulado imágenes en redes sociales en las que se observan algunos disturbios, de los que habló Luis Alberto Galvis Martínez, uno de los líderes de la manifestación, quien responsabilizó a las autoridades locales de los desmanes ocurridos, pues para él, los actos de vandalismos son protagonizados por personas ajenas al municipio.



En un comunicado firmado por varios líderes comunitarios se expresa el motivo de la movilización, afirmando que "los acuerdos municipales tratan de la creación de una Oficina de Tránsito en asocio con una empresa en particular, que obtendrá el manejo y el 60 % de las utilidades de la misma", pidiendo a la vez que si se tiene que crear dicha oficina sea administrada por el municipio.



El alcalde, Sneyder Pinilla Álvarez manifestó que la creación de la oficina es necesaria y que se hará a través de un sistema de economía mixta, pero que tendrá entre sus funcionarios a personas del municipio. Desmintió, además, que la mayoría de las utilidades vayan a quedar en manos del operador privado.

"El municipio no puede asumir el 100 por ciento de la operación porque tiene una cartera de 6 mil millones de pesos que deben los morosos de comparendos, lo que hace imposible administrar la oficina por completo", señalo el mandatario local a través de un video.



Sin embargo, para Galvis Martínez, la medida tomada por el mandatario podría ser una fuente de recursos que beneficien a privados y no se invierta en obras que beneficien al pueblo.



"Nos interesa que se cree la oficina, porque es necesaria; sin embargo, nos oponemos a que sea manejada por privados", indicó Galvis.



Por ahora el alcalde se mantiene en la decisión de crear la Oficina de Tránsito de la forma como el Concejo la aprobó, mientras que la población dice que no cesará la manifestación hasta tanto se corrija el modelo económico para el funcionamiento. Se espera que se reúnan los líderes comunitarios con el mandatario para llegar a una concertación.

BUCARAMANGA