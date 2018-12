Puerto Tejada, bloqueado por protestas ante falta de agua

Los más de 40.000 habitantes de Puerto Tejada llevan más de cuatro décadas sufriendo por el agua. No solo porque han clamado por el líquido vital durante las 24 horas del día, y no por cortos intervalos, una queja que ha sido bandera de candidatos cada vez que van a esta localidad del norte del Cauca en busca de votos.

Puerto Tejada tiene un acueducto con redes obsoletas, según pobladores que completaron el martes dos días de protestas y bloqueos en todos los siete puntos de acceso y salida porque un derrumbe terminó por afectar la bocatoma desde hace más de 15 días y dejó sediento el municipio.



Aunque hace tres años, los porteños depositaron su esperanza en los anuncios de un acueducto regional con una inversión de 36.800 millones de pesos del Gobierno Nacional, a través del llamado Contrato Plan, para abastecer no solo a Puerto Tejada sino también los municipios vecinos Guachené, Villa Rica, Padilla y una zona de Caloto, esta obra está a medias.



“Protestamos por el derecho al agua; siempre es lo mismo cada fin de año o a mitad de año. Esta es una protesta pacífica, no hay malandros”, dijo un manifestante.



El líder Julio Possú señaló que todos estos problemas de no contar con el agua potable durante 24 horas, por décadas, colmaron la paciencia de la comunidad.



“Nadie responde por los acueductos”, manifestó Alberto Galindo, otro de los líderes de esta comunidad.



Sin embargo, la situación y el malestar empeoraron el martes, pues decenas de porteños mantenían su posición de impedir el paso por las carreteras de acceso y hasta las vías de trocha porque, sostienen, están cansados de presuntos manejos irregulares de agua por pocas horas en estas cuatro décadas en Puerto Tejada, una zona donde en sus alrededores hay 42 empresas.

Algunos manifestantes tuvieron un encontrón con el Esmad. Foto: Juan B. Díaz / EL TIEMPO y EFE

Estas compañías conforman una zona franca que empezó con la Ley Páez, que en su momento generó beneficios para que esta área se convirtiera en una zona industrial desde 1996.



Moradores anunciaron que la protesta seguirá junto con los bloqueos. En la salida de Puerto Tejada a Cali hay dos taponamientos y tres más hacia la zona industrial.



Esta protesta comenzó el lunes, y funcionarios de la Secretaría de Gobierno del Cauca, junto con el alcalde de Puerto Tejada, Tobías Balanta, buscaban el martes llegar a un acuerdo con los manifestantes para que levantaran troncos y ramas de árboles, además de las llantas que quemadas en la mitad de las vías y que confluyen en la Panamericana, la principal arteria que atraviesa toda esta región y comunica el municipio con el interior y el suroccidente del país. Pero hasta el final de la tarde del martes no había ninguna salida.



La Secretaría de Gobierno del departamento informó que la Policía y el Ejército han estado atentos de la orden para despejar estas vías, debido a la afectación para empleados, trabajadores y directivas de las 42 empresas de la zona franca, que no han podido ingresar ni sacar productos para su traslado por la Panamericana. A su vez, las industrias señalaron que hay desabastecimiento de alimentos y que algunos de los trabajadores se han arriesgado a caminar por las carreteras para entrar a las fábricas a cumplir su jornada laboral.



En la actualidad, el acueducto de Puerto Tejada es operado por la empresa Opsa S.A., cuyo jefe operativo, Sixto Murillo, dijo que están trabajando en el restablecimiento del agua y advirtió que el daño es grave porque el alud alcanzó tres válvulas del sistema de captación de la planta de tratamiento.



El alcalde Balanta indicó que las tuberías domiciliarias del municipio son precarias, lo que ha dificultado la prestación del servicio. Además, dijo que se impulsa un plan de contingencia con carros cisternas y apoyo de empresas agroindustriales.



CALI y POPAYÁN