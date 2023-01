Grupos ambientalistas y habitantes del municipio de Pijao, en el sur del Quindío, realizaron un plantón en la plaza principal de este municipio para pedir que no se apruebe un proyecto que busca instalar Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) en algunos municipios del departamento.



Con pancartas y arengas, los asistentes rechazaron este tipo de proyectos en su localidad.



“Es un rechazo generalizado en contra de la construcción de cualquier pequeña central hidroeléctrica, porque además no es una sola, quieren construir cinco y generar determinada cantidad de energía y conectarse a la red nacional”, dijo Jhon Vera, asistente al plantón.



Mónica Flores, habitante de Pijao y líder del movimiento Pueblo del Buen Vivir, expresó su preocupación por este municipio que se ha caracterizado por darle prioridad a la calidad de vida y al medio ambiente.



“Han llegado una serie de empresas para generar energía con el agua y uno de esos proyectos es con la empresa E-lectrica a quien a finales del año pasado la CRQ le aprobó un diagnóstico. Nos quieren vender la idea de que genera desarrollo y que va a generar empleo pero hemos visto que en el país que esas pequeñas centrales se vuelven grandes y generan enormes daños ambientales".



Paralelo a la protesta se tenía proyectada para este lunes que la empresa peticionaria realizaría una reunión con la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) y miembros de la comunidad, sin embargo, dicha empresa no asistió.



El director de la CRQ, José Manuel Cortés, confirmó que la empresa E-lectrica S.A.S., viene tramitando una solicitud sobre el río Lejos en Pijao.



“La visita técnica se declaró fallida porque no asistió la empresa interesada en realizar el proyecto. Se escuchó a la comunidad con respecto al tema. La empresa perdió la oportunidad de resolver las dudas de la autoridad ambiental, ahora la CRQ tiene tres días para hacer requerimientos de los documentos presentados para otorgar la licencia ambiental pero lo cierto es que al día de hoy no se ha entregado la licencia”, dijo el funcionario.



Esta no es una polémica nueva, pues en 2019 se generó inconformidad entre las comunidades por los presuntos daños ambientales que podrían generar estas PCH, no obstante, estos proyectos estuvieron detenidos varios años.

