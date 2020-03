Protestas en Meta y Guaviare por medidas de aislamiento por covid-19

Al menos tres manifestaciones vive el Llano en la mañana de este martes. En San José del Guaviare las comunidades que vienen del sur del departamento protestan porque no los dejan ingresar a la capital. En La Macarena (Meta) hay quejas porque están ingresando aviones con personal a la población y en Villavicencio también se manifestaron los vendedores callejeros debido a que no tienen como llevar alimentos a sus familias.

Las comunidades han salido a las calles por las medidas adoptadas por las autoridades para contener el contagio del coronavirus, que este martes concluyen al amparo de las instrucciones adoptadas por los gobernantes territoriales de aislamiento y que a partir de este miércoles serán de cuarentena en todo el país durante los siguientes 19 días.

Guaviare

En San José del Guaviare, campesinos procedentes de La Trocha Ganadera, El Capricho y el municipio de El Retorno, quienes se dirigen por la vía con destino a José del Guaviare, se encuentran en el sitio El Retén de la Virgen, reclamando porque no los dejan llegar a la capital de ese departamento luego de que el gobernador Heydeer Palacio impidiera la movilización de vehículos en su departamento.



Al norte de Guaviare, en el sitio Puerto Arturo, la fuerza pública no permite el paso de un camión con los alimentos para los adultos mayores del municipio de Puerto Concordia (Meta) y tampoco han autorizado el paso a funcionarios que dicen deben hacer diligencias, entre otras bancarias, que van de Puerto Concordia a San José, toda vez que las cuentas del municipio están en entidades financieras de la capital del Guaviare, departamento en donde hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de covid-19.



En La Macarena la comerciante Josefina Uribe y otro grupo de ciudadanos protestan frente a las instalaciones del aeropuerto porque en la madrugada de este martes las autoridades han permitido la llegado varios aviones con personas de Villavicencio sin que se hagan controles sanitarios y ante la posibilidad de que personas que están llegando, algunos residentes de ese municipio, puedan traer el Covid-19 al municipio, en donde hasta el momento no se ha reportado ningún caso.



El alcalde Herminson Cárdenas, respondió que con base en las disposiciones del orden nacional, entre los días lunes y martes, ha permitido el ingreso de cerca de 50 personas que son oriundas de su municipio para pasar la cuarentena de 19 días y que entre ellas llegó personal médico que va a atender en el centro de salud de la población. En las siguientes horas deben llegar dos vuelos más con entre 15 y 20 personas.

Villavicencio

En Villavicencio cerca de 80 vendedores informales están protestando en la plaza central Los Libertadores porque no les permiten estar en las calles vendiendo y en consecuencia no tienen como llevar a alimentos para sus familias.



Se espera que las autoridades hagan un pronunciamiento en torno a esas protestas, que tiene como precedente el fuerte llamado de atención que les hizo este lunes el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.



El gobernador alertó que algunos municipios y en sectores como Ciudad Porfía y San José, en Villavicencio, las comunidades no están atendiendo las medidas de aislamiento, al tiempo que se conoció que en la capital se reportaron cuatro nuevos casos de coronavirus, llegando a cinco en este departamento.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO