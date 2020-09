Indígenas wayuu protestan en Puerto Bolívar por falta de agua

Comunidades indígenas wayuu protestan en las instalaciones de Cerrejón en Puerto Bolívar, (La Guajira) por la suspensión del suministro de agua por parte de la compañía a raíz de la huelga que adelantan sus empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Carbón, Sitracarbón, tras la fallida negociación de la Convención Colectiva de Trabajo.



La protesta la lideran desde este martes unas 16 comunidades del sector de Media Luna, en la Alta Guajira, que se encuentran afectadas por la suspensión del agua.



​Semanalmente la carbonera surte con 800 litros de agua a cada familia de estas comunidades.

Yeidis Uriana, una de las voceras de las comunidades asegura que “nos dijeron que para el días viernes a las ocho de la mañana nos dan el agua y nuestra respuesta es que nos vamos de aquí el día que venga el carrotanque. Estamos aquí para nos surtan de agua y no para que nos digan vayanse que el lunes y nos digan promesas como siempre nos han mantenido”.



Willintong Marín, habitante la zona, asegura que “no tenemos fuentes de agua y los jagüeyes que tenemos están llenos de carbón y la gente está preocupada porque no tiene de donde sacar agua. Tampoco ha llovido por la zona”.

La comunidad wayuu está preocupada porque en estos momentos no tienen de donde sacar agua. Foto: Archivo particular

De acuerdo a lo que se pudo establecer, primero debían definirse los criterios de las labores esenciales para el Plan de Contingencia, el cual quedó definido este miércoles con el acompañamiento del ministerio de Trabajo.



En dicho plan se dio vía libre al suministro de agua a las comunidades indígenas desde la tarde de este miércoles, teniendo en cuenta que este líquido es de vital importancia debido a la falta de fuentes de acceso y es esencial en el lavado de manos para contrarrestar los efectos de la pandemia de la covid-19.



Lea: Las trabas en el plan de integración del transporte en Barranquilla



“La respuesta de Cerrejón es que el agua será suministrada mañana viernes, nosotros reclamamos que podría hacerse más rápido y no fue posible, por lo que le informamos a las comunidades de la decisión de la compañía, no de Sintracarbón y las comunidades decidieron seguir protestando en la puerta de acceso a Puerto Bolívar, no permitiendo que entre ni salga nadie”, sostuvo el presidente de Sintracarbón Igor Díaz.

Nuestra respuesta es que nos vamos de aquí el día que venga el carrotanque. Estamos aquí para nos surtan de agua y no para que nos digan vayanse FACEBOOK

TWITTER

Además de esto, hicieron un llamado a Cerrejón para que agilice la puesta en marcha del contrato que estaba suspendido para que la comunidad pueda tener en el menor tiempo posible el suministro de agua para las comunidades.



Cerrejón por su parte, ha anunciado que tiene la voluntad de entregar agua durante la huelga a las comunidades indígenas que venía apoyando en el municipio de Barrancas y las cercanas a su operación en Puerto Bolívar. Igualmente continuará financiando el funcionamiento de los sistemas de agua que operan las comunidades reasentadas de Chancleta, Las Casitas, Roche y Tamaquito II.



Sin embargo, la carbonera a través de un comunicado aduce que “por razones que están siendo investigadas y que van a ser llevadas a las autoridades correspondientes, el libre acceso a las instalaciones de Cerrejón en Puerto Bolívar ha sido abruptamente bloqueado y, consecuentemente, no podrá adelantarse la entrega de agua mientras esta situación se mantenga”.



“Hemos logrado definir y coordinar la logística y el personal necesario para poder llevar a cabo la entrega de agua a un número determinado de comunidades indígenas, una vez que tengamos las condiciones apropiadas para el suministro. A pesar de las limitaciones que tenemos debido a la huelga, nuestra preocupación por apoyarlas durante la emergencia de la covid-19, nos ha llevado a implementar medidas adicionales para seguir ayudando a La Guajira”, afirmó Juan Carlos García Otero, gerente de Asuntos Sociales de Cerrejón.

Sin acercamiento

A pesar que Cerrejón y Sintracarbón han anunciado su voluntad de diálogo, aún no existe ningún acercamiento entre las partes para reiniciar la negociación y buscar una salida que permita el fin del conflicto laboral.



Hasta el momento Sintracarbón ve con buenos ojos que un tercero entre a mediar, para lo cual ya comienzan a recibir varias propuestas de otros actores sociales, como la del abogado laboralista Edwin Palma Egea, Presidente de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO.



Palma, a través de su cuenta de twiter aseguró que “Deberíamos buscar mecanismos de mediación que permitan encauzar el conflicto. Un par de sindicalistas, un par de asesores empresariales, aceptados por las partes, podría ser útil. Me propongo”.

Eliana Mejía

Para EL TIEMPO

Riohaca