Desde el jueves pasado en horas de la tarde, alrededor de 200 pasajeros permanecen en el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta sin poder viajar debido a que sus vuelos fueron cancelados por parte de las aerolíneas.



A los usuarios que tenían programado dirigirse a diferentes ciudades de Colombia, les informaron que no era posible su traslado, debido a las malas condiciones del clima.



Cerca de 10 vuelos fueron cancelados

El grupo de viajeros entre los que están niños, adultos y ancianos entendieron la justificación que entregaron las aerolíneas Ultra Air y Wingo para no prestar el servicio. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a desesperarse al no tener una respuesta sobre el momento en que se reanudarían los vuelos y podrían desplazarse a su lugar de destino.



EL TIEMPO conoció que alrededor de 10 vuelos fueron cancelados y no se ha establecido la reanudación de las operaciones.



Un vocero del aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta indicó que los pasajeros pasaron la noche en la terminal y hoy están molestos porque las aerolíneas no han resuelto los vuelos cancelados.



Igualmente precisó que “nosotros desde la concesión les hemos garantizado su permanencia en sala y niveles de servicio”.



A pesar de esto, contrario a lo que señalan las autoridades, usuarios como Yuliana Tamayo asegura que “el aeropuerto no nos da nada, nisiquiera hay agua en los baños”.



“Nosotros teníamos un vuelo con Ultra a la 1 y nos dijeron que se había movido a las 9, llegamos a la 5 y nos dicen que se canceló pero no nos dicen cuando volvemos a viajar o qué, no dan respuesta”, dijo Tamayo a la W Radio.

Pasajeros protestan en el aeropuerto de Santa Marta porque les cancelaron sus vuelos por mal clima desde la tarde del jueves y no les dan ninguna información sobre la reanudación del servicio aéreo. pic.twitter.com/2PcqujKgPi — Roger Urieles (@Rogeruv) November 4, 2022

Otro pasajero, indicó que esta situación lo afecta porque necesita viajar para atender sus obligaciones laborales.



“Entendemos que cancelen los vuelos por el mal tiempo, pero al menos deberían informarnos que se ha logrado solucionar para poder desplazarnos”, sostuvo.



Sobre unos supuestos problemas en la pista del aeropuerto Simón Bolívar, la concesión aseveró que por parte de la terminal aérea hay todas las condiciones para el ingreso y salida de aviones.



“El problema es únicamente climático”, detalló el vocero del aeropuerto.

A raíz de esta situación, los cientos de pasajeros que están varados realizan protesta durante la mañana del viernes en la sala de abordaje.





