Cuatro personas capturadas y varios vehículos inmovilizados es el reporte que hasta el momento dejan las alteraciones de orden público que se registran en la ciudad de Riohacha, por parte del gremio de taxistas, quienes se unieron al Paro Nacional de taxistas.



La jornada de protesta se inició con el bloqueo de las tres principales vías de acceso que comunican a Riohacha con Maicao, Valledupar y Palomino, las cuales lograron ser despejadas por el Grupo de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía guajira.



Sin embargo, afectaron la movilización de los estudiantes y docentes, por lo que fue necesaria la suspensión de clases en varios colegios, el Sena y universidades aledañas a la zona.



Hasta el momento, las autoridades han entregado el reporte de dos de los cuatro detenidos. Son dos hombres de 35 y 28 años de edad, uno de nacionalidad colombiana y otro extranjero. Fueron sorprendidos tratando de bloquear ese corredor vial, sobre el kilómetro 88 de la Troncal del Caribe, en la vía Riohacha – Palomino.



“Los capturados habían atravesado sus vehículos tipo taxi para impedir el tránsito de otros vehículos”, informó la Policía en un comunicado.



Los uniformados procedieron a intervenir para habilitar la vía y materializar las capturas de estas personas por el delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, siendo presentados posteriormente ante la Fiscalía URI de Riohacha. Además, los dos vehículos fueron incautados.



Los otros dos fueron reportados por el gremio de conductores, quienes aseguran que son cuatro las personas detenidas.



Tras el levantamiento de los bloqueos, los taxistas implementaron el plan tortuga y a esta hora realizan plantón frente a la glorieta Francisco ‘El Hombre’, en donde se han presentado brotes de alteración del orden público.

Piden mesa de diálogo

Los taxistas piden una mesa de dialogo pública con la administración Distrital, ya que las que se han realizado de forma privada no surten efecto, como sucedió con una realizada la semana anterior.



“Nos reunimos y en la reunión deben quedar unos compromisos y levantar un acta, la cual todavía estamos esperando”, sostiene Jonathan Martínez, uno de los voceros.



Los taxistas piden control a la ilegalidad en el servicio público y frenar el incremento en el precio de los combustibles, ya que en la capital guajira se paga la gasolina más costosa del país, cuyo galón está en 11 mil pesos y la gasolina subsidiada no alcanza a cubrir todo el mes.



“En Riohacha buscamos que la administración Distrital piense en el pueblo e implemente de manera rápida el transporte público colectivo de pasajeros, los riohacheros no pueden seguir transportándose en moto arriesgando su vida y su integridad física”, indicaron los taxistas a través de un comunicado.



Piden de manera urgente el arreglo de la malla vial de la ciudad, ya que su mal estado genera mayores costos para los usuarios de las vías en mantenimientos y reparaciones, según manifiestan.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha