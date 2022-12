Ibagué amaneció este lunes con dificultades en las vías debido al paro que realizan algunos grupos del transporte público urbano de pasajeros.



Los sitios que presentan dificultades en su movilidad son las glorietas del Éxito y Mirolindo en sus salidas a Bogotá y Cali, donde se observa busetas tapinando las vías.

También hay interrupción del tráfico vehicular en la cartera Quinta con calle 37, por donde se moviliza buena parte del transporte que va hacia el centro de la ciudad. Ciudadanos consultados afirmaron que "no tienen cómo llegar a los trabajos para laborar".



"El servicio de busetas es muy escaso, nos ha tocado pagar taxi ", agregaron.



Los transportadores están inconformes con temas como las interrupciones en la red semafórica de la ciudad, el mal estado de las vías y la implementación del Sistema Estratégico de Transporte.



"No estamos de acuerdo con varios puntos del Sistema Estratégico porque la Alcaldía no nos ha dicho qué pasará con muchas de las busetas que serán reemplazadas, pero tampoco compartimos el sistema de recaudo que se implementará a través de tarjetas", aseguraron algunos conductores de busetas.



Milton Restrepo, secretario de gobierno de Ibagué, señaló que, desde las 4:30 de la mañana de este lunes, funcionaros de la Alcaldía dialogan con algunos propietarios de busetas, para tratar de llegar a acuerdos.



“Quiero llamar a la calma y tranquilidad. Garantizaremos transporte con normalidad, abrimos una mesa de negociación con un escaso porcentaje de conductores, pero no permitiremos los desórdenes", dijo el funcionario.



Según el secretario de gobierno, los transportadores urbanos reclaman por temas como "la malla vial que sin duda ya se ha venido trabajando por parte de la Administración Municipal, lo que deja sin base este fundamento de la protesta. También el tema de la semaforización, pero ya los semáforos están funcionando sin problema en la ciudad", dijo.



Para los temas generales del Sistema Estratégico de Transporte, dijo Restrepo que ya se está citando a una junta extraordinaria "para escuchar, concertar y arrancar una mesa de diálogo".



Es importante aclarar que las protestas se presentan en ciertos puntos de la ciudad, pero existen otras calles y avenidas sin dificultades en su movilidad como las avenidas Ambal, Ferrocarril y Guabinal.

#Movilidad #Paro🚨👉|Este es el panorama a esta hora en el barrio Palermo de Ibagué, en medio del paro de transportadores. pic.twitter.com/PHrrzxxNQJ — Enfoque TeVe (@EnfoqueTeve) December 12, 2022

