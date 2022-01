Pese a que más de 122 buses de los barrios Olaya Herrera, Ternera y San José de los Campanos, en la ciudad de Cartagena, fueron chatarrizados, con millonarios pagos a sus propietarios, para dar paso al sistema de transporte integrado de la ciudad, Transcaribe, hoy otra vez protestan y exigen que los dejen trabajar.



Además: Amenazas de fraude y violencia electoral en Montes de María denuncia la MOE)

Millonarios pagos a sus propietarios



“Hemos tratado de mostrar nuestras necesidades pero se niegan a todo, estamos reclamando nuestro derecho al trabajo, tenemos varios días sin trabajar, tenemos familia, deudas, y no hay solución. Sin embargo, ya tenemos listas tutelas para hacer valer nuestros derechos”, señaló Roberto Batista, líder de los conductores.



El pasado lunes un nutrido grupo de conductores protagonizó trancones y caos vehicular en la ciudad y amenazaron con un paro indefinido, pero a última hora desistieron de las vías de hecho y ahora amenazan con millonarias demandas al Distrito.



(Le puede interesar: Duque señala a disidencias y Eln por ataques a bases militares)



No obstante, un fallo judicial respalda al Distrito y ordena que estas rutas deben salir de circulación pues las empresas a las cuales estaban adscritas ya fueron indemnizadas.



Hoy, una veintena de conductores aseguran que se ganarán su derecho al trabajo en los estrados judiciales.



El alcalde de la ciudad, William Dau, ha dicho que el Distrito no puede volver a pagar e indemnizar a este gremio pues la ciudad incurriría en un detrimento al patrimonio de los cartageneros.

Cartagena

Más noticias en Colombia

Narcos pretendían exportar 20 mil cocos con cocaína de Cartagena a Italia

Hallan detrimento fiscal por $ 48 mil millones en Iluminación Villavicencio