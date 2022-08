Con una toma a las sedes de los Bancos Agrarios en la región de La Mojana, El San Jorge y el Sur de Bolívar, los campesinos cultivadores de arroz y pancoger, además de ganaderos exigen la entrega de 23. 500 millones de pesos en subsidios por la ola invernal.



Los subsidios prometidos y entregados por el Ministerio de Agricultura del gobierno de Iván Duque fueron depositados en los Bancos Agrarios de Majagual, Sucre (Sucre), Guaranda, San Benito Abad, Caimito, La Unión, San Marcos y Achí.



No entregan recursos

Tuvimos reunión con el Comité de Ganaderos, Arroceros, Asociación de Frutales y Codemojana y decidimos hacer una protesta pacífica en contra del Banco Agrario y del ex funcionario de la UNGR

Dicen los miembros de la Corporación para la Defensa de La Mojana -Codemojana- que hasta el momento los recursos no se han entregado, a pesar de tener varios días de haber sido girados.



“Tuvimos una reunión con la participación del Comité de Ganaderos, Arroceros, Asociación de Frutales y Codemojana y decidimos hacer una protesta pacífica en contra del Banco Agrario y del ex funcionario de la Unidad de Gestión de Riesgos, Ariel Zambrano, quien ha bloqueado el pago de estos subsidios”, dijo Jonairo Sáenz, funcionario de Codemojana.



Explicó que los recursos fueron prometidos por el Presidente Iván Duque el pasado 2 de octubre de 2021 y el 2 de agosto llegaron al Banco Agrario los 23.500 millones de pesos.

Faltan por entregar 15 mil millones de pesos más

porque Duque prometió 38 mil millones de pesos

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

El convenio que existe hoy entre la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos es por 38 mil millones de pesos. Necesitamos que comiencen a pagar y que aparezca el resto de la plata

Los recursos por subsidios fueron acordados para entregarse a los cultivadores y ganaderos damnificados por el invierno y las inundaciones y para tal efecto incluidos en un Registro Único de Damnificados.



“Son estas personas quienes tienen derecho a la entrega de los subsidios para solucionar en parte sus necesidades con el alimento de los animales, organizar nuevas cosechas y pagar las deudas adquiridas durante más de un año, en arriendos de fincas y traslado de reses”, manifestó el funcionario de Codemojana.



Afirmó que faltan inclusive por entregar 15 mil millones de pesos más, porque el presidente Duque prometió 38 mil millones de pesos.



“El convenio que existe hoy entre la Fiduprevisora y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos es por 38 mil millones de pesos. Necesitamos que comiencen a pagar y que aparezca el resto de la plata”, señaló,

Arriendo por 100 mil cabezas de ganado

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

Solamente el gremio tiene 100 mil cabezas de ganado que no se han podido regresar a La Mojana y por las cuales estamos pagando arriendo en fincas de la subregión Sabanas

El presidente de la Asociación de Ganaderos de La Mojana, Enrique Martínez dijo que los recursos girados y no entregados no alcanzan para todas las personas afectadas.



“Solamente el gremio tiene 100 mil cabezas de ganado que no se han podido regresar a La Mojana y por las cuales estamos pagando arriendo en fincas de la subregión Sabanas. Estamos en una hecatombe económica, estamos quebrados y necesitando urgente ese incentivo para los pequeños ganaderos”, manifestó.



Expresó que por lo pronto se espera el pago de tres meses de subsidios para invertir en pasto, la compra de silo para alimento bovino.



“La plata no va a alcanzar para más de 18 mil personas incluidas en el Registro Único de Damnificados inicialmente, por lo que se necesita el resto de los recursos prometidos”, indicó.





Francisco Javier Barrios

