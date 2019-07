Disturbios en Guamal, Magdalena, por constantes apagones

Un ambiente de tensión se vive en el municipio de Guamal, al sur del Magdalena, a raíz de los disturbios que desde el martes han protagonizado miembros de la comunidad en protesta por las reiteradas fallas en el servicio de energía.

Los pobladores del pueblo han elevado varias quejas a Electricaribe y a la Alcaldía reclamando soluciones, sin embargo, aseguran que no hay respuestas y los apagones continúan durante horas e incluso días.



El desespero causado por las constantes suspensiones de la luz en junio y en lo que va de este mes, motivó a que las familias de Guamal, salieran a las calles para exigir mejoras en el servicio.



Las protestas iniciaron con un cierre de las vías de acceso al municipio, pero se tornaron agresivas al transcurrir las horas y mantenerse las fallas eléctricas.



“No soportamos más suspensiones injustificada de la luz, queremos una solución de fondo a este problema que además de hacernos vivir con muchas incomodidades por el calor ha causado daños a nuestros electrodomésticos”, indicó un líder de Guamal.



Varios habitantes de esa población decidieron arremeter contra las instalaciones de la empresa Electricaribe, a la cual le arrojaron gasolina para prenderla en fuego. Por estas acciones, las autoridades detuvieron a cinco personas.



De acuerdo a la información entregada por el comandante de la Policía del Magdalena, coronel Faber Dávila, hasta el sitio se trasladó el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que logró normalizar el problema de orden público.



“Las manifestaciones violentas causaron afectaciones físicas a la Alcaldía, la estación de Policía y la oficinas de Electricaribe. Los manifestantes tiraron piedras, rompieron unos vidrios y encendieron llantas”, manifestó el coronel Fáber Dávila, comandante de la Policía del Magdalena.



Debido a las múltiples protestas, la administración municipal de Guamal decretó toque de queda en toda la población a partir de las 2:00 pm del miércoles hasta el día jueves. Asimismo, adoptaron todas las medidas para la protección de la comunidad.



El Alcalde del municipio citó al representante de Electricaribe y el de la comunidad, acordando redoblar los esfuerzos para evitar nuevas interrupciones de energía, que poco a poco ha vuelto a la calma, no obstante no se descartan nuevas protestas, si la luz no se normaliza.

Electricaribe rechazó los actos

Quemada resultó la sede de Electricaribe en el municipio de Guamal (Magdalena) tras disturbio por apagones. La Alcaldía y Estación de Policías resultaron igual. Foto: Roger Urieles Velasquez

Por su parte, la parte administrativa de la empresa encargada de la energía eléctrica en toda la Región Caribe, Electricaribe, emitió un comunicado donde rechaza los contundentes actos vandálicos que se vienen registrando en dicha población contra sus instalaciones.



La comunicación señala que, precisamente la empresa venía adelantando una mesa de trabajo con líderes en la sede de la Defensa Civil con representantes de Electricaribe en Guamal y el servicio se estaba prestando con normalidad.



“Estamos escuchando las inquietudes de la comunidad frente al servicio y hemos explicado que las redes eléctricas que llegan a la población pasan por zonas de difícil acceso, lo cual dificulta la labor de los técnicos al momento de presentarse las averías”, dijo Edilberto Agámez, Gerente de Electricaribe en el sur de Bolívar.



Agregó que la empresa se comprometió a intensificar las labores de poda y mantener una comunicación tanto con los representantes de la comunidad como las autoridades ante las eventualidades en el suministro de energía.

Roger Urieles Velasquez

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv