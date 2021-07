Ojo: así son las restricciones en las capitales este martes

Medidas como toque de queda, ley seca, cierre de fronteras y aumento de pie de fuerza hacen parte de las estrategias en las principales ciudades para evitar problemas de orden público durante las manifestaciones de mañana.



En el caso del Valle del Cauca, las fronteras están cerradas desde el viernes hasta el jueves 22 de julio, aunque hay 22 excepciones.



Este fin de semana, cientos de personas que intentaron ingresar al departamento tuvieron dificultades, por lo que muchos se devolvieron para sus ciudades de origen.



En el Valle regirán el toque de queda y la ley seca a partir de las 7 p. m. de hoy hasta las 5 a. m. de mañana, y volverá a las 7 p. m. hasta las 5 a. m. del miércoles.



En Cali, por ahora, solo habrá ley seca en los mismos horarios.

El parque de Los Deseos, en Medellín, ha sido uno de los principales puntos de concentración.

En cuanto a Popayán, se decretó toque de queda el martes desde las 4 de la tarde hasta el miércoles a las 5 de la mañana.



Por su parte, la Alcaldía de Pasto determinó varias medidas orientadas a evitar posibles alteraciones del orden público en la ciudad.



La principal de ellas será la adopción del toque de queda en todo el municipio desde las 6 de la tarde del martes 20 de julio hasta las 5 de la madrugada del miércoles 21 de julio.



En Bucaramanga y su área metropolitana se aplicará el toque de queda nocturno de 10 de la noche del martes 20 hasta las 5 a. m. del miércoles. También habrá ley seca.



En Medellín y Antioquia, así como en Barranquilla y el Atlántico, por ahora, no se conocen medidas especiales, pero sí hay aumento del pie de fuerza ante información sobre infiltraciones de grupos armados a la protesta.



De hecho, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que la guerrilla del Eln busca “incidir” en actos de criminalidad urbana y actos de vandalismo en varias ciudades del país.



En Neiva, la alcaldía municipal decretó ley seca desde las 6 de la mañana de este lunes 19 de julio hasta las 6 de la mañana del miércoles 21 de julio.



En Ibagué, por su aparte, habrá ley seca desde todo el martes e irá hasta el miércoles en la madrugada.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que quienes quieran generar caos, violencia o vandalismo, infiltrando la protesta pacífica, serán identificados y judicializados por las autoridades correspondientes. Para ello se contará con un equipo que reaccionará de manera inmediata, y habrá 11 puntos de control en los ingresos de la ciudad.



“Hemos acordado con el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, que más que refuerzos del Esmad tendremos un muy alto dispositivo y refuerzo para lograr la captura y judicialización de cualquiera que quiera hacer una acto de violencia (…). Bogotá acompaña el diálogo y la concertación con la manifestación pacífica, pero si hay vandalismo, habrá policía y Fiscalía”, advirtió la mandataria.

Manifestantes en el monumento de Los Héroes, en Bogotá, dentro de las actividades del paro nacional.

Medidas en Bogotá

El mensaje de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a lo que pueda suceder este martes en medio de una inusual celebración del día de la independencia, que estará atravesada por una nueva jornada de protestas, fue de serenidad. Sin embargo, hay preocupación entre las autoridades no solo por la llegada de manifestantes de otras ciudades, sino porque hay información de inteligencia que indica que habría grupos violentos con la intención de infiltrar y deslegitimar la protesta pacífica, generando actos de vandalismo y destrucción.



La inquietud es tal que se realizaron dos reuniones de seguridad de alto nivel con los ministros del Interior y de Defensa, el director de la Policía Nacional, la alcaldesa de Bogotá y el Ejército Nacional, en apenas una semana.



En el encuentro de este sábado, una de las principales conclusiones a las que llegaron fue el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y judicialización de los responsables de agresiones a la policía o a los bienes públicos y privados, entre otros.



Aunque habrá atención especial en TransMilenio, el sistema operará como si se tratara de un día festivo normal. Habrá presencia de la policía y 1.077 vigilantes de empresas se seguridad privada garantizando la integridad de los usuarios, buses, estaciones y portales. “Bogotá acaba de salir de alerta roja, acaba de recuperar la mayoría de estaciones afectadas”, manifestó la alcaldesa, pidiendo a quienes saldrán a las calles que lo hagan de manera pacífica.



No obstante, también estarán vigilantes de lo que suceda en términos de violencia. La Policía Metropolitana, comandada por el brigadier general Eliécer Camacho, cuenta con un equipo élite de seguimiento al vandalismo que estará activo, y que fue el responsable de identificar, la semana pasada, los rostros de 25 personas a quienes se buscan por protagonizar caos y destrucción en los últimos dos meses de movilización social.



“Expresemos la voz en las manifestaciones, hagamos nuestras peticiones, pero que sea pacífico y conservando medidas de bioseguridad y sin que haya largas y sostenidas aglomeraciones que ponen en riesgo la salud de todos”, añadió López.



La Policía de Bogotá cuenta con un dispositivo integrado por 11 puntos de control ubicados de manera estratégica en los ingresos y salidas de la ciudad, para evitar la entrada de elementos que puedan ser usados para atacar al Esmad. Las autoridades aseguraron que decomisarán este tipo de objetos, pero que no impedirán el ingreso de nadie a la ciudad.

Cundinamarca anunció medidas

La Gobernación de Cundinamarca anunció que, como parte de las medidas para impedir que se generen hechos de violencia y vandalismo en la jornada de protestas programada para el próximo 20 de julio en el país, se expidió el decreto 251 del 2021, que adopta una serie de acciones restrictivas de la movilidad en el departamento.



Para el martes, se restringe la movilidad de vehículos de transporte de gas propano, se prohíbe la circulación de vehículos con material de construcción, no se permite el parrillero en moto y habrá ley seca.



El documento restringe la circulación de vehículos distribuidores o transportadores de gas propano en cilindros desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 5 de la mañana del próximo miércoles 21 de julio. La misma restricción rige para camiones transportadores de materiales de construcción y escombros, parrillero en motocicleta, y el consumo de bebidas alcohólicas (ley seca).

REDACCIÓN DE BOGOTÁ Y NACIÓN