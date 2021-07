Capitales se preparan para las protestas del 20 de julio

Medidas como toque de queda, ley seca, cierre de fronteras y aumento de pie de fuerza hacen parte de las estrategias en las principales ciudades para evitar problemas de orden público durante las manifestaciones de mañana.



En el caso del Valle del Cauca, las fronteras están cerradas desde el viernes hasta el jueves 22 de julio, aunque hay 22 excepciones.



Este fin de semana cientos de personas que intentaron ingresar al departamento tuvieron dificultades, por lo que muchos se devolvieron para sus ciudades de origen.



En el Valle regirán el toque de queda y la ley seca a partir de las 7 p. m. de hoy hasta las 5 a. m. de mañana, y volverá a las 7 p. m. hasta las 5 a. m. del miércoles.



En Cali, por ahora, solo habrá ley seca en los mismos horarios.



En cuanto a Popayán, se decretó toque de queda el martes desde las 4 de la tarde hasta el miércoles a las 5 de la mañana.



En Medellín y Antioquia, así como en Barranquilla y el Atlántico, por ahora, no se conocen medidas especiales, pero sí hay aumento del pie de fuerza ante información sobre infiltraciones de grupos armados a la protesta.



De hecho, el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que la guerrilla del Eln busca “incidir” en actos de criminalidad urbana y actos de vandalismo en varias ciudades del país.



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió que quienes quieran generar caos, violencia o vandalismo, infiltrando la protesta pacífica, serán identificados y judicializados por las autoridades correspondientes. Para ello se contará con un equipo que reaccionará de manera inmediata, y habrá 11 puntos de control en los ingresos de la ciudad.



“Hemos acordado con el Gobierno Nacional, la fuerza pública, que más que refuerzos del Esmad tendremos un muy alto dispositivo y refuerzo para lograr la captura y judicialización de cualquiera que quiera hacer una acto de violencia (…) Bogotá acompaña el diálogo y la concertación con la manifestación pacífica, pero si hay vandalismo, habrá Policía y Fiscalía”, advirtió mandataria.



