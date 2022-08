Comunidades de oriente de Cundinamarca adelantan una jornada de protesta con bloqueo de la vía Bogotá-Villavicencio por el pésimo estado de la carretera Perimetral de Oriente y por la parálisis en la ejecución de las obras en un tramo de esa arteria vial.



Esa vía es una de las concesionadas de cuarta generación, tiene una longitud de 106,9 kilómetros y en su recorrido atraviesa el departamento de Cundinamarca, en la ruta Cáqueza, Ubaque, Choachí, La Calera y Briceño, por el Oriente de Bogotá.



No obstante, el trayecto entre Choachí y Cáqueza no se ha podido ejecutar por problemas ambientales y tampoco se ha hecho mantenimiento de la vía, la cual se encuentra en pésimo estado, explicó el concejal de Quetame, Jonatan Rey.



Por esa razón los habitantes de los municipios de Cáqueza, Ubaque, Chipaque, Fómeque y Quetame se encuentran adelantando la jornada de protesta bloqueando la vía al Llano. La jornada se inició hacia las 8:00 de la mañana.



Ante esa circunstancia, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) informó que los ciudadanos que protestan se encuentran en el sector de Cáqueza y se dirigen hacia el sector de la báscula.



Y recomiendan, en los posible no transitar por la vía y en caso de hacerlo atender las recomendaciones de las autoridades viales.



VILLAVICENCIO