A pocas horas de que se conozca la lectura de la sentencia contra Jaír Sebastián Serna Velásquez, de 22 años, preso desde hace casi cuatro meses por el feminicidio de su hijastra Salomé Puentes Arias, de 4 años, y por el intento de asesinato de su pareja, Andrea Estefanía Arias, la familia de las dos mujeres realizó una protesta frente al Palacio de Justicia de Armenia.

El propósito de la manifestación es que el juez del caso tome en cuenta a la familia y no conceda una rebaja de pena de al menos 18 años, como lo reveló la Fiscalía en la pasada audiencia. De acuerdo con los parientes, Serna llegó a un preacuerdo con el ente investigador y por esto recibirá un beneficio de rebaja de condena.



“Vinimos a pedir que el juez me escuche. No es justo que le den tan poquito tiempo por todo lo que nos hizo. Él y yo no habíamos tenido peleas; él sabía todo lo que iba a hacer, lo planeó con sevicia; él escogió la hora, entró tres veces al baño y a la cuarta vez salió y nos hizo todo eso. Además, me robó mi celular para que no pudiera pedir ayuda”, relató Arias, quien estuvo internada varias semanas en el hospital.

La mujer de 25 años recibió 30 heridas de arma blanca y casi pierde la vida a manos de su expareja mientras que su hija no alcanzó a ser atendida por las lesiones que recibió mientras los tres dormían en una casa del barrio Las Colinas al sur de la ciudad.



“Ya estoy un poco mejor, pero quedé con una lesión permanente en la mano; quedé con secuelas o cicatrices en la cara y muy afectada psicológicamente”, relató Arias.



Aunque inicialmente se conoció que Serna podría pagar 54 años por el crimen de la menor y por el intento de homicidio de su cónyuge, en la más reciente audiencia realizada en el juzgado cuarto penal del circuito de conocimiento de Armenia, se reveló que el hombre tendría una condena de 36 años de prisión.

“Estamos pidiendo que no le hagan rebaja de pena a ese hombre. No están teniendo en cuenta que fue un feminicidio contra mi nieta y un intento de feminicidio contra mi hija”, dijo Mónica Valbuena, madre de Andrea Estefania.



La audiencia de lectura de sentencia será este martes a partir de las 7:00 de la mañana en el juzgado cuarto penal del circuito de conocimiento de Armenia.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA

