Comunidades manifiestan su descontento por lo que califican como la falta de compromiso de las autoridades en el mantenimiento de la vía internacional que une a Nariño, Ecuador y Valle del Cauca.

Desde antes de las 7 de la mañana de este martes 15 de noviembre, habitantes de la zona rural del municipio de Cajibío, Cauca, bloquearon la vía Panamericana.



La manifestación se presenta en el sector de El Cairo. Vehículos atravesados en este punto impiden el paso.



Comunidades reclaman pavimentación de vías y culminación de obras.



Aseguran que hasta que no haya presencia de las autoridades departamentales y no se hagan compromisos para el reinicio de los trabajos, no se retirarán del lugar.

Vía Panamericana entre e Popayán y Cali bloqueada por protestas de la comunidad debido a retrasos en la pavimentación que lleva a Cajibío.@falavi2005 @InviasOficial @MinTransporteCo @GobCauca @PopayanTW @AlcaldiaPopayan pic.twitter.com/aJZ0om6DVv — Edgar Becerra .Rentacar/pacifico (@becerraedgare) November 15, 2022

Una mesa de diálogo se instaló en el sitio a la altura del puente peatonal, según indicaron autoridades.

