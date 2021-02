Periodista, agredido tras choque entre estudiantes y Esmad, en marcha

Estudiantes de la Universidad del Cauca denunciaron agresiones y procedimientos irregulares por parte de la Policía en medio de una protesta pacífica que se llevaba a cabo este lunes en esa capital.

Según explicaron líderes estudiantiles, los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde, luego de que cinco estudiantes permanecieran varias horas encadenados a la entrada principal de la alcaldía pidiendo apoyo por parte de los entes territoriales a la 'Matricula 0', pero en cambio, denuncian fueron atacados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



“Solicitamos garantías reales, ante la zozobra por el papel de la fuerza pública y las no garantías para la protesta social pacífica. Acompañamiento de Defensoría y Personería Municipal para retirar a las y los manifestantes que se encuentran en la plaza Caldas”, denunció el líder estudiantil, José Gallego.



“Arrastraron a compañeras en las carpas, golpearon a un compañero. Estamos exigiendo matrícula cero de una forma totalmente pacífica, pero lo que hacen es golpearnos, tirarnos gases”, dice una estudiante en un video que circula en redes sociales.



El periodista Camilo Fajardo indicó que el Esmad trató de ingresar a un estudiante a la fuerza a una tanqueta y en el procedimiento lanzaron bombas aturdidoras, impactando una de estas en uno de sus pies.



“Estaba grabando y lanzaron una aturdidora y hubo una segunda, que me cae demasiado cerca, la intento patear para alejarla y me explota, pero afortunadamente no fue grave”, explicó el comunicador.



De acuerdo al comandante de la Policía Metropolitana, coronel Boris Albor González, el operativo se llevó a cabo porque hubo vías de hecho.



POPAYÁN