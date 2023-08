“¡Nuestro campo sufre!”, decía una enorme pancarta que sostenían en sus manos un puñado de campesinos de Nariño, que este martes, junto a los más importantes sectores productivos de la región, realizaron una protesta que salió de la ciudad de Ipiales y concluyó en la frontera entre Colombia y Ecuador.

Durante varias horas, el comercio binacional estuvo paralizado en el puente internacional de Rumichaca.



La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) que también decidió sumarse a la marcha pacífica mostró otra enorme pancarta que decía: “El trasbordo de la mercancía es fuente de trabajo para muchos de la economía en la frontera Colombo ecuatoriana”.

Fueron más de 5.000 personas, entre ellas indígenas y líderes sociales, los que protestaron por el incumplimiento del Gobierno Nacional de los compromisos adquiridos con anterioridad.



“Nariño es inviable económicamente hablando, en siete meses se han presentado veinte mesas de trabajo y lastimosamente el Gobierno Nacional aún no ha puesto un cronograma claro”, dijo el dirigente agropecuario Jairo Chamorro.



Indicó que hoy tanto pequeños como medianos productores están sintiendo una “quiebra” del departamento de Nariño, por lo que expresó que si el gobierno no interviene a tiempo la economía regional se va a resentir de manera muy grave.



El ingeniero Edison Mesa, presidente de la ACC en Ipiales, afirmó que su gremio “ha llamado la atención del Gobierno Nacional, para que cumpla con los compromisos pactados en el mes de febrero, pero no nos quiere atender”.



Entre esos compromisos mencionó el de mejorar las condiciones de la vía Panamericana en el municipio de Rosas, Cauca, “pero hasta el momento vemos con preocupación que eso no se ha cumplido, llevamos más de seis meses con esta emergencia vial y no hay resultados”.



El pasado 11 de julio, la Cámara de Comercio de Pasto, Fenalco, Dignidad Agropecuaria, ACC, Acopi, al igual que representantes de los sectores papero, lácteo, turismo y combustibles decidieron conformar el denominado Comité por la Dignidad de Nariño, con el propósito de superar la crisis y alcanzar la reactivación económica del departamento.



Dicho comité le recordó al Gobierno Nacional que entre las principales exigencias figuran la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental de Nariño; renegociar los tratados de libre comercio debido a sus graves impactos económicos; congelar los precios de la gasolina y ACPM por el alto impacto que causan en la canasta familiar; habilitar la vía Panamericana de manera urgente y garantizar la seguridad en todo el departamento.



Mientras la protesta se adelantaba en el sur de Nariño, en Pasto se tomaron drásticas medidas orientadas a restringir la venta de combustible, como consecuencia del bloqueo a la vía Panamericana, a la altura del municipio de Piendamó, en el departamento del Cauca.



El alcalde de Pasto, Germán Chamorro, expidió el decreto No. 0139 mediante el cual se determinaron como valores máximos de venta de gasolina los siguientes: vehículos tipo ambulancia, taxi y transporte público colectivo $100.000; automotores oficiales y fúnebres $ 60.000; vehículos particulares $ 50.000 y motocicletas $ 20.000.



Igualmente se determinó que las estaciones de servicio estarán atendiendo en el horario de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche de cada día.



También quedó restringida la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo en pimpinas, barriles, pomas, tambores o recipientes similares a personas naturales y jurídicas, con el fin de evitar el acaparamiento del producto.



Durante el día de hoy ya se comenzaron a observar largas filas de vehículos en las distintas estaciones de servicio de la capital de Nariño.



PASTO