La Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc) anunció protestas en tres municipios de Guaviare para reclamar por la falta de seguridad en hospitales de Calamar, El Retorno y Miraflores.

Según voceros de Anthoc en Guaviare, todo comenzó el año pasado, cuando directivas de los hospitales de El Retorno decidieron retirar al personal de seguridad y reemplazarlo por cámaras de videovigilancia.



No obstante, esto no cayó bien entre el personal médico que denuncia no sentirse seguro ante amenazas y ataques en el área de urgencias de los hospitales, por lo que regresó el personal solo en las noches.



Este 1 de julio finalizó el contrato que mantenía al personal de seguridad en los hospitales y se anunció que no se renovaría, lo cual tiene en alerta al personal de la salud, pues ya se han registrado agresiones y nuevas amenazas.



Las manifestaciones tendrán lugar desde este lunes en El Retorno y continuarán en Calamar y Miraflores.

