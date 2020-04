Médicos protestan por falta de garantías al atender casos de covid-19

Personal del hospital San Vicente de Paúl, en Santa Rosa de Cabal (Risaralda), se movilizan por las principales vías del municipio para exigir mejores elementos de salubridad para atender a los pacientes en medio de la emergencia sanitaria por la covid- 19, formalización de contratación y un régimen especial.

Blanca Miriam Bolaños, gerente encargada del Hospital San Vicente de Paúl en Santa Rosa de Cabal dijo que apoya totalmente a sus médicos y personal de salud. "El Gobierno Municipal ha estado atento, pero el Gobierno Nacional no ha destinado los recursos y no han llegado. No queremos médicos muertos por falta de elementos. Nosotros estamos en la primera línea de ataque”, indicó.



Son alrededor de más de 40 profesionales entre médicos y personal de salud, vigilantes, conductores de ambulancias que se encuentra con pancartas y letreros en donde exigen mejor remuneración por su labor. “Exigimos que tengamos la mejor protección para tener capacidad de respuesta”, está escrito en uno de los letreros.

Rodrigo Toro, alcalde del municipio, explicó que los apoya totalmente. "Los médicos están representando a todos los colombianos. Esta dificultad de salud nos afecta a todos. Considero esta movilización muy representativa y es una necesidad que se tiene”.



Bolaños aseguró que se requiere de una formalización de los contratos, un régimen especial para que haya un ajuste salarial. “Por eso hoy marcharon médicos, odontólogos, enfermos, higienistas, conductores de ambulancia y vigilantes, esto es una crisis que a todos nos toca”.(Le puede interesar: Hombre ataca a mordiscos a policía que lo detuvo por violar cuarentena)

Los médicos de esta población risaraldense exigen que las empresas textiles se unan también y que las peticiones sean escuchadas. “Exigimos que el personal de salud vinculado hace más de tres años en el hospital, tenga una mejor contratación”, expresó otro médico.



“Los llamamos héroes, pero detrás de ellos hay una familia. Hay que tomar decisiones para que favorezcan no para obligar ni para imponer” dijo Toro.(Lea también: Con tutela intentan frenar incremento en cobro de energía de Quindío)

Cabe resaltar, que este municipio tienen un caso de Covid-19. Es un ciudadano natural de Puerto Leguízamo, Putumayo y visitante habitual de Santa Rosa de Cabal. Este hombre tiene medicina prepagada y ya se encuentra en casa en aislamiento.



Toro señaló que “se trata de un hombre de 45 años que trabaja en la ciudad de Bogotá, allí lastimosamente fue contagiado por una familia y regresó a Santa Rosa de Cabal presentando síntomas, por lo que fue atendido en un centro asistencial y resultó positivo con coronavirus”.En el municipio se han descartado 28 de estos casos, tras las pruebas que se han realizado.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA