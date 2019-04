Conductores en Villavicencio protestan por trancones en vía a Porfía

Un grupo de conductores de buses y busetas que prestan el servicio de transporte al populoso sector de Ciudad Porfía, en Villavicencio, adelantan una protesta por las afectaciones económicas y de salud que, dicen, le están produciendo los permanentes trancones en esa carretera desde que se adelantan las obras de construcción de la doble calzada.

El representante legal de la Asociación de Transportadores y Conductores de Villavicencio, Darwin Rojas, sostiene que antes de que se iniciarán las obras realizaban siete recorridos ida y vuelta entre Ciudad Porfía y el barrio Galán, que hoy están reducidos a cuatro y la jornada se extiende una hora u hora y media más.



Rojas señala representar a 300 conductores, pero dice que pueden ser más afectados porque hay reveladores y los que viene de otros corredores viales, de manera que suman unas 350 personas, como lo plantearon el pasado viernes al secretario de Movilidad de la ciudad, Wilson Andrés Suárez, en una reunión que sostuvieron para buscar alternativas de solución a su afectaciones.



Suárez respondió que efectivamente el pasado vienes se reunieron y ante las solicitudes de los conductores se determinaron dos compromisos: uno es la presencia permanente de guardas de tránsito en el corredor vial, el cual se ha venido cumpliendo a partir del sábado pasado.



No obstante, el martes en la mañana se presentaron tres accidentes de tránsito y la vía es muy sensible porque se acumulan la gran cantidad de vehículos que por allí circulan.



Por esa razón cerca de 40 conductores tomaron la decisión de no presar el servicio y agruparse frente al establecimiento Maderas El Vergel, afectando a algunos usuarios que tuvieron que regresar a sus casas caminando.

En el sitio de la protesta los conductores estaban haciendo un sancocho este miércoles en la mañana. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Rojas dice que la segunda solicitud que hicieron fue establecer el pico y placa en ese corredor vial, tema que la Secretaría de Movilidad se comprometió a evaluarlo en la medida que tiene sus beneficios y sus aspectos negativos.



Uno positivo, sostiene el secretario de Movilidad, es que se restringir el 20 por ciento de los vehículos que por allí circulan, pero el aspecto negativo es que se limita el paso de carros que van o vienen para Acacías, la región del Ariari y el Guaviare, con rumbo a Bogotá u otros destinos.



Ante los cierres del martes en la tarde y el miércoles en la mañana, el secretario de Movilidad convocó a los transportadores a reunirse en su despacho, la Biblioteca German Arciniegas, o la Policía Metropolitana, pero los conductores quieren que se haga en el punto donde están protestando.



Suárez sostiene que reunidos todos se vuelve una discusión interminable y sin resultados. Por esa razón los convocó a que designen unos delegados con quien se reúnan en alguno de los tres espacios propuestos.



Mientras tanto, la Secretaría de Movilidad convocó a transportadores de otros sectores de la ciudad para que presten el servicio a Ciudad Porfía y con el propósito de evitar que los conductores que están protestando los aborden y bajen a los pasajeros, la policía está haciendo el acompañamiento, agregó Suárez.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1