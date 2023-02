Nuevamente Manaure (La Guajira) se volvió a quedar sin el servicio de gas natural domiciliario, debido a la protesta de dos comunidades indígenas wayús quienes se tomaron la acometida de entrada del gasoducto al municipio, de propiedad de Promigas.



Al parecer miembros de las comunidades Hirtu y Kauturumana, quienes reclaman compensaciones, ejercieron actos de fuerza para ingresar de manera arbitraria al “City Gate” de la compañía transportadora, el cual provee de gas natural a Gases de La Guajira, prestador de este servicio público que afecta a más de 1.800 usuarios de Manaure.



La manipulación indebida podría derivar en riesgos para la tranquilidad, salubridad y la vida de la población, ya que solo el personal debidamente capacitado y entrenado puede maniobrar los equipos que hacen parte de la infraestructura de transporte de gas.



Promigas a través de un comunicado rechazó de manera categórica las vías de hecho y advirtió que “la manipulación de equipos que se utilizan en el transporte del gas, sin los conocimientos y las seguridades apropiadas, pone en peligro la vida y la salud de quienes así proceden y afecta la prestación normal y continúa del servicio a la población.



Ante esta situación, la empresa operadora Gases de La Guajira recomendó a todos los usuarios, cerrar las llaves o botones de los equipos, como estufas, hornos, al igual que las válvulas de acceso de gas a sus inmuebles.



Promigas pidió a las autoridades gubernamentales competentes y a la Policía nacional, su pronta intervención para garantizar las medidas de seguridad amplias que les faciliten el acceso a la infraestructura para el restablecimiento y la continuidad del servicio público.



Asimismo, anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades respectivas lo ocurrido para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las investigaciones correspondientes.



Por su parte, el alcalde de Manaure, Elven Meza, convocó a un consejo de seguridad extraordinario para tratar este viernes la situación que comienza a caldear los ánimos de la población, debido a que el pasado 2 de febrero les fue reestablecido el servicio luego de permanecer 11 días sin gas, por protesta de otras cinco comunidades indígenas.



Meza, explicó que cuando hay proyectos nuevos de inversión que llevan desarrollo a la comunidad, estos deben ser socializados y concertados con las comunidades dueñas de territorio, pero, en este caso hay una situación atípica debido a que la subestación está dentro del casco urbano y no se le está vulnerando el derecho a ninguna de ellas.



El alcalde aclaró que en esta oportunidad no son las autoridades tradicionales las que protestan, si no algunos líderes con intereses particulares que quieren que la empresa se someta a exigencias que están fuera de contexto, dejando a 15 mil habitantes sin el servicio del gas.



“La empresa ha estado presente y la administración en disposición de seguir dialogando, pero está fuera del contexto, dentro del casco urbano donde hay una estación que regula la distribución del gas y venga a llegar un grupo de líderes a decir que tienen que reconocerle porque a otros le reconocieron siendo situaciones diferentes”, detalló Meza.



Es de señalar que el municipio de Manaure es productor de gas a través del campo de Ballenas.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha