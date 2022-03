No cesan los efectos que ha producido en San Andrés el crimen del cantante Fabián Pérez Hooker, más conocido como Hety en el medio artístico nacional e internacional. Muchos pobladores de las islas han alzado su voz en las calles de manera pacífica, pero enérgica, desde este martes en la noche pidiendo “justicia, seguridad y salud”.

El popular artista isleño fue herido por varios disparos en la entrada de su casa este domingo hacia las 10:30 de la noche en confusos hechos que todavía son materia de investigación.



Según el parte médico entregado, Hety recibió dos impactos de bala, el más grave en una de sus piernas con compromiso de la arteria femoral. Por la gravedad de sus heridas fue atendido en el Hospital Departamental Clarence Lynd Newball e intervenido quirúrgicamente.



Tras una prolongada cirugía, el cantante pasó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y más tarde se adelantaron las gestiones respectivas para trasladarlo hacia el interior del país donde recibiría atención especializada.



Sin embargo, debido a una recaída, aducida a la gran pérdida de sangre que tuvo, perdió la vida en horas de la tarde de este martes, según explicó la subgerente científica del hospital, Érika Palacios.



Repercusiones

Ese mismo martes, el gobernador de la isla, Everth Hawkins, convocó a un Consejo de Seguridad extraordinario, en el que se determinó realizar un plan de control estricto, junto a Migración Colombia, la oficina de la Occre, y las fuerzas militares y policiales, sobre el ingreso y la circulación de personas en el territorio.



El mandatario calificó como "muy grave" el manejo dado a los brazaletes para el efectivo control de los presos con beneficio de ‘casa por cárcel’. No obstante, aseguró que la investigación para dar con el paradero de los responsables del asesinato va por buen camino.



A su vez, ciudadanía y otros artistas de la isla convocaron este martes una marcha pacífica a las afueras del Coral Palace, sede del Gobierno departamental.



“Justicia por Hety, seguridad y salud", se escuchaba al unísono mientras los manifestantes avanzaban por las principales calles de la isla, recorrido que desembocó en el Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla.

¡JUSTICIA, SEGURIDAD Y SALUD!



San Andrés respondió al llamado, y marchó en memoria de Hety pic.twitter.com/BYB9Ip3FZi — ElIsleño.com (@DiarioElisleno) March 16, 2022

Producto de ello, cuantiosos viajeros vieron afectados sus itinerarios y tuvieron que permanecer en la terminal aérea buscando soluciones de parte de las aerolíneas para atender los contratiempos que generó el bloqueo del sitio que se prolongó por espacio de tres horas aproximadamente.



Diálogos con las autoridades

Hacia las 10:20 p. m. arribó el gobernador al lugar de la concentración, en donde el vocero elegido por los manifestantes, Miguel Ángel Castell, le expresó las numerosas problemáticas asociadas a la descomposición social que se vive hoy en las islas, producto de la cual, argumentan, se dio el fallecimiento del cantante.



Criminalidad, falta de oportunidades para jóvenes, escasas posibilidades de educación superior, debilidades de la atención en salud y otras afectaciones sobre población vulnerable fueron las problemáticas planteadas. Finalmente, se solicitó la concertación de una mesa de diálogo para tratar estos temas.

PROTESTA

Habla Miguel Angél Castell, vocero de los manifestantes pic.twitter.com/lTwUQRzWTN — ElIsleño.com (@DiarioElisleno) March 16, 2022

Este miércoles se abrió dicho espacio de diálogo en el auditorio Walwin Petersen Bent de la Gobernación. Después de varias horas de discusión, y de la solicitud expresa de los manifestantes de escuchar propuestas concretas y no una ‘rendición de cuentas’ por parte de la Administración y la comandancia de la Policía, la reunión se dio por terminada y la protesta se trasladó nuevamente a las afueras del Coral Palace.



¿Quién era Hety?

Los comienzos de Fabián ‘Hety’ 39 con la agrupación 'Hety & Zambo' se remontan a 2003, cuando comenzó a sonar a través de las ondas radiales en todo el archipiélago una canción que trataba la problemática social de los chicos que emprenden su travesía en el mar navegando en lanchas rápidas, las llamadas ‘go fast’ donde se transporta droga.

Fabián Pérez Hooker era conocido como Hety, uno de los ‘reyes del creole’ en San Andrés. Foto: Instagram: @Hety15

Se trataba de la canción ‘Delivery and Comedown’, también conocida como ‘Tampa’, con una letra que hace referencia a un personaje que se arriesga en un viaje de estos, pero es atrapado por las autoridades y llevado a una penitenciaría en ese estado de los EE. UU. Allá solo piensa en salir para volver a tomar el riesgo con tal de ganar dinero.



La canción se convirtió en un éxito y un clásico instantáneo, así fue como se dieron a conocer en el ámbito local. Seguidamente lanzaron otros sencillos como ‘Mi Bunki’ y ‘Seke Seke’, que tuvieron una fuerte repercusión por el toque divertido que le dieron y que hizo que muchos se identificaran con el tipo de lírica y los ritmos que utilizaron.



De ahí en adelante se les abrieron las puertas en discotecas, festivales (como el Green Moon Festival) y conciertos culturales. Para el año 2006 lanzaron un mixtape llamado ‘Wi Rule Di Eria’, que demostró todo el poder de su música y la capacidad de fusionarla.



A principios del 2009 apareció su primer álbum profesional, ‘Dreams can come true,’ que fue lanzado bajo el sello Audio Lirica Entertaiment con la producción de Benny B, quien ya había trabajado con el grupo S.A. Finest y el rapero isleño Jiggy Drama.



Desde allí se mantendría su prolífica carrera musical, con la aparición de nuevos y pegajosos temas como ‘No weakness’, ‘Rude buay’ y ‘Be strong’, que les abrieron camino en festivales nacionales e internacionales.

EDUARDO LUNAZZI

Especial para EL TIEMPO

SAN ANDRÉS