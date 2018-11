Campesinos no quieren salir de los parques nacionales de La Macarena

Un reciente choque entre campesinos y el Ejército en la zona de amortiguación del parque de La Macarena, vereda Cachicamo, en Guaviare, se convirtió en un motivo más para alertar los ánimos en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEN), de donde los labriegos se resisten a salir ante las medidas que vienen tomando las autoridades para evitar la deforestación, la ganadería extensiva y los cultivos ilícitos.

El incidente ocurrió el 18 de noviembre pasado cuando, dicen los labriegos en un comunicado, “nos movilizábamos 2.000 campesinos desde el centro poblado de Cachicamo para participar de un plantón pacífico frente a la base militar transitoria del Ejército, con el propósito de manifestar nuestras inconformidades más sentidas y nos recibieron con ráfagas de fusil”.



Eran 1.200 campesinos que estaban en el caserío movilizándose frente a entre 15 y 20 uniformados que se empezaron a replegar hacia una mata de monte y uno de los soldados por instinto de conservación o porque se alcanzó a alterar hizo unas ráfagas al aire, explicó un uniformado en la reunión que se cumplió el pasado lunes entre los campesinos en Cachicamo y las autoridades de Guaviare y Meta.



El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, sostiene que prefiere no referirse más al tema y que como los campesinos anunciaron que van a presentar una denuncia, será las autoridades correspondientes las que se encarguen de investigar.



Este incidente se une los inconformismos de los campesinos con el Gobierno nacional, que según ellos no ha cumplido con los compromisos de sustitución de cultivos en esas zonas. Funcionarios del Gobierno les dicen que no pueden hacerlo en zonas de protección ambiental como el AMEN donde están los parques nacionales naturales de La Macarena, Los Picachos, Sumapaz y Tinigua.



El ambiente también se alteró por el reciente operativo realizado por la Fiscalía contra la deforestación en el que capturó a cinco personas y decomisaron 600 cabezas de ganado, que estaban en el parque Tinigua, en San Vicente del Caguán (Caquetá).

El pasado lunes los campesinos fueron escuchados por las autoridades de Meta y Guaviare, así como por las Fuerzas Militares. Foto: Cortesía Gobernación del Meta

Los campesinos sostienen, en una declaración política, que es el mismo gobierno el que los ha conducido a esta región, como lo hizo el Incora en la década de los 60 en la zona de La Espelda, en Uribe, Meta, en el parque Tinigua, así como en áreas de El Retorno (Guaviare) y La Macarena (Meta).



Y fue el Incora el que los indujo a la deforestación, invitándolos a derribar bosque para que sembraran pastos, para sostener el pastoreo de mínimo 50 reses. En los siguientes años han seguido llegando otros campesinos a colonizar distintas zonas de esta zona del país con el acompañamiento del Banco Agrario, las inscripciones como colombianos en el Sisbén y como ganaderos ante el ICA.



Y ahora “nos quieren sacar”, únicamente “con medidas represivas, policivas y judiciales” que van “en contra de las comunidades campesinas y sin presentarles alternativas de sostenibilidad. Por ello están pidiendo que las soluciones se hagan de una manera concertada.



Las solicitudes de los campesinos fueron presentadas en un documento y en una reunión que el pasado lunes sostuvieron con funcionarios de las gobernaciones de Meta y Guaviare, las alcaldías de San José del Guaviare y La Macarena, funcionarios de Parques Nacionales, Cormacarena, Bienestar Familiar y el Ejército.



El secretario de Gobierno del Meta, Gerardo León Mancera, que asistió a esa reunión, dijo que durante nueve horas escucharon las peticiones de los campesinos y ante unas soluciones planteadas por los funcionarios de las administraciones territoriales, acordaron reunirse nuevamente el 9 de diciembre para informar la viabilidad de los compromisos adquiridos por los funcionarios públicos.



También se dejó claro, dijo Mancera, que Parques Nacionales y las demás autoridades no van a permitir que sigan talando los bosques en zonas protegidas y que se esté buscando darles unas tierras aledañas a los parques para que puedan desarrollar sus actividades.



Ante el pedido de los campesinos de que no se construya una base militar en ese territorio y que en su lugar se permita la creación de una guardia campesina, el general Zapaterio señaló que la construcción de esa infraestructura del Ejército nunca ha sido contemplada ni en Cachicamo ni en ningún otro centro poblado ribereño del Guayabero.



No obstante, el comandante de la Omega señaló que en esa zona hay presencia del séptimo frente residual de las Farc y otras organizaciones que delinquen en esa zona del país traficando, extorsionando y desplazando a los finqueros.



Así mismo, el general Zapateiro afirmó que “ese es un corredor del narcotráfico y las estructuras terroristas tiene molestias porque el desarrollo de las operaciones y el control fluvial de los ríos Guayabero, Guaviare, Vaupés, Inírida y Apaporis, que son autopistas fluviales por donde estaban acostumbrados a movilizarse están siendo controladas por el ejército y la infantería de marina de forma efectiva y eso les duele a ellos porque de eso viven”.



