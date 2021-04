Las dudas en la licitación para la protección costera de Cartagena

El Consorcio Proplaya será el responsable de ejecutar las obras contra el cambio climático más importantes de Cartagena: la protección costera.



Las obras tienen como misión fundamental frenar los embates del mar, que ha elevado sus niveles como consecuencia del descongelamiento de los polos, y por lo tanto contrarrestar la erosión costera.



Hoy, ante la subida de las mareas y la llegada del invierno, El Centro Histórico y la zona turística de Bocagrande sufren severas inundaciones.



Según expertos, el aumento del nivel del mar amenaza con desaparecer el Centro Histórico en el año 2040.

📹| Una vez revisados los requisitos jurídicos, técnicos y financieros solicitados, el Consorcio Proplaya cumple con todos ellos y vamos a invitarlo para que participe en la ejecución del Proyecto #ProtecciónCosteraCartagena. @AlcaldiaCTG @ViceColombia @ValorizacionCtg pic.twitter.com/sxm68SvU3C — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) April 16, 2021

“El Consorcio Proplaya cumple con todos los requisitos y vamos a invitarlo para que participe en la ejecución de este proyecto. Este consorcio presentó una propuesta por 136.398 millones de pesos”, señaló en Cartagena Eduardo José González Ángulo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, la entidad responsable de la ejecución del contrato, la semana pasada en la presentación oficial de la adjudicación del proyecto.

La obra que consta, en su primera fase, de la intervención en 7,7 kilómetros con la construcción de 6 espolones frente a la zona turística de Bocagrande, tres rompeolas frente al Centro Histórico, la reconstrucción de 2 espolones más, 5,20 kilómetros de escolleras y un sistema de drenaje pluviales en la carrera primera de Bocagrande, la que más sufre los embates del agua cuando suben la mareas.



La obra tendría un faltante de 15 mil millones de pesos. Foto: Archivo/EL TIEMPO

La obra fue adjudicada por primera vez durante el gobierno de Juan Manuel Santos por un valor de 160 mil millones de pesos; de los cuales 100 aportaría la nación y 60 mil millones más saldrían de las arcas del Distrito de Cartagena.



No obstante, en un debate en el concejo de la ciudad quedó en evidencia que hoy la obra tendría un faltante de 15 mil millones de pesos más, con respecto a los estudios que fueron realizados por la Universidad de Cartagena en el año 2017.



Ese faltante, según la UNGR, afectaría el proyecto y no se podrían construir dos de los tres espolones, frente al Centro Histórico, la zona más amenazada hoy por la furia del mar.



Un proceso de reorganización empresarial, es la clave

Proplaya, el consorcio ganador entre cuatro propuestas, a su vez está integrado por las empresas A&D Alvarado & During S.A.S (Bogotá), Dinacol S.A.S (Cartagena), Dicon Ingeniería e Inversiones S.A.S (La Guajira) y Construcciones A.P S.A.S (Aburrá Sur).



Hoy, una de las grandes preocupaciones de los cartageneros con respecto al consorcio ganador es que una de las empresas que lo conforman enfrenta un proceso de ‘reorganización empresarial’.



EL TIEMPO conoció el documento de la superintendencia de sociedades en el cual esta entidad advierte que la sociedad A & D Alvarado & During S.A.S se encuentra en proceso de ‘reorganización empresarial’ y enfrenta un ‘proceso de insolvencia’.



A & D Alvarado & During S.A.S, que tiene el 50 por ciento de participación en el consorcio Proplaya, enfrenta millonarias deudas y la supersociedades advierte desfinanciación.



El Consorcio Proplaya será el responsable de ejecutar las obras contra el cambio climático más importantes de Cartagena. Foto: archivo particular

El Consorcio Proplaya cumple con todos los requisitos y vamos a invitarlo para que participe en la ejecución de este proyecto. Este consorcio presentó una propuesta por 136.398 millones de pesos FACEBOOK

La superintendencia de sociedades explica que el proceso de reorganización empresarial pretende, a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, así como su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.



Otras dudas sobre el proyecto, sobre las que ha llamado la atención el mismo alcalde William Dau, es la forma cómo se manipularan los materiales de construcción y la maquinaria pesada en una zona tan sensible y de gran afluencia de turistas como lo es la avenida Santander y la zona turística de Bocagrande.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

