'No nos afectan redadas porque trabajamos en la calle', trabajadora sexual de Cartagena

La noche del pasado jueves ‘Valentina’ deambulaba frente al bar La Dolce Vita, en la calle del Porvenir, cerrado junto a ocho comercios nocturnos esta semana por el Distrito de Cartagena. Ella es una joven trabajadora sexual del Centro Histórico, “desde que tengo 17 años”, relata.



Por la misma calle, a una cuadra de la Universidad de Cartagena, pasa un desfile interminable de mujeres que recorren algunos parajes de la Ciudad Colonial en busca de clientes: extranjeros que llegan a esta ciudad en busca del mal llamado turismo sexual; un flagelo que amenaza a la primera ciudad turística del país, y del cual son víctimas niñas y jóvenes de los barrios más pobres.



Según alcalde, cerca de 810 trabajadoras sexuales merodean

en las noches y madrugadas la ciudad amurallada

“A mí no me afectan para nada, ni a ninguna de las chicas que trabajamos en Cartagena, las medidas que ha impuesto el alcalde. El comenzó con este operativo desde el día primero, se metió como perro por su casa y puso las vallas en la Torre del Reloj, eso fue a las 6 de la tarde y con operativos por todas partes, luego empezó a cerrar las discotecas”, relata la mujer que hace parte, según el alcalde mayor de la ciudad, Dumek Turbay, de las cerca de 810 mujeres que merodean en las noches y madrugadas la ciudad amurallada en busca de clientes, en su mayoría, viajeros internacionales.



“A nosotras no nos afecta porque trabajamos en la calle, afecta es a los negocios que están cerrando. Afecta al comercio, a los turistas, a los chicos que venden cigarrillos, los que venden cerveza, agua, a ellos afectan estos operativos y por eso se quejan. Escuche decir a unos chicos que iban a hacer paro”, reata 'Valentina', que no supera los 35 años.

Las palabras de esta joven, que acepta contar su versión de los últimos hechos ante una cámara de EL TIEMPO, son una verdad a cielo abierto: La Calle de las Carretas, las calles Primera y segunda de Badillo; y las calles del Porvenir y del Colegio, parecen zonas de tolerancia dentro de un escenario patrimonial donde cientos de mujeres se ofertan sobre los andenes ante el desfile de extranjeros, y frente a la venta de drogas al aire libre.



“A todas las chicas las escucho riéndose del alcalde por la calle, y en su propia cara. Ayer estaba una travestí que decía ‘al alcalde me lo paso y se reía’. A ninguna nos está afectando. Es más, ahora estamos ganando el doble y nos está yendo hasta mejor, y seguimos trabajando en la calle”.

Corredores para el ejercicio de la prostitución y

la explotación de menores en la mendicidad

En la Calle del Porvenir- que se ha convertido en un corredor para el ejercicio de la prostitución, la explotación de menores en la mendicidad y la venta y consumo de drogas- fueron cerrados cuatro bares que son fachada para el encuentro de extranjeros con mujeres, como lo denunció el alcalde, entre ellos: Space, Imperio y La Dolce Vita. En esta oportunidad fueron clausurados por no aportar la documentación legal para su funcionamiento.



“También escuché que la otra semana va a venir un camión a recogernos y estamos a la expectativa por saber que va a pasar con nosotras. Pero yo siempre he dicho que la mina de oro la tenemos entre las piernas. Yo siempre he trabajado en la calle, y ni a mí ni a ninguna de las chicas que estamos en la calle nos afecta, no sé a las que trabajan en las discotecas”.

Bares que abren puertas a la prostitución están identificados

También fue clausurada esta semana Casa Palmera, una lujosa casona en el barrio San Diego que es alquilada a turistas extranjeros y que ha sido protagonista de escandalosas fiestas con mujeres. Otra discoteca muy frecuentada por las trabajadoras sexuales y extranjeros es Delirium, en la Calle del Colegio, cerrada el pasado miércoles, en esta oportunidad por no contar con certificado de Bomberos.



“A mí se me han acercado muchos turistas preguntándome que por qué las discotecas están cerradas. ‘Qué está pasando con Cartagena’. Yo les digo que el alcalde como asumió el mando desde el primero de enero, y está al mando de la ciudad quiere acabar con la prostitución. Pero la prostitución es el negocio más antiguo de la vida y no lo acabó ni Dios, ni Jesús, mucho menos un alcalde”.



El alcalde de la ciudad, en entrevista con EL TIEMPO, señaló que los bares que permiten el ejercicio de la prostitución y promueven la explotación sexual están identificados. En la mayoría de estos bares las mujeres, además, reciben comisiones por los consumos de los clientes, en un negocio redondo, que hasta ahora las autoridades de Cartagena no han sabido como erradicar a fondo ni de forma definitiva.



“Me agrada en parte lo que él está haciendo porque está acabando con la delincuencia, en la Plaza de la Torre del Reloj roban mucho a los turistas: las cadenas de oro, billeteras, eso era el mismo problema todos los días. Por un lado celebro esto que está haciendo el alcalde de limpieza en la ciudad. Amo a Cartagena, soy costeña y he vivido desde los 17 años en Cartagena y conozco esta ciudad”.



Turbay Paz ha prometido que estas redadas continuarán en la ciudad de manera indefinida “Hasta que recuperemos el Centro Histórico para las familias”, a lo que esta joven trabajadora sexual le responde:



“El mensaje que le mando al alcalde es que tenga mayor consideración con las personas: por los chicos que venden cigarrillos, por los negocios que atienden a los extranjeros… la gente que trabaja en las discotecas necesita el trabajo. El alcalde debe buscar una estrategia para organizar más la ciudad porque está afectando a los negocios como tal, a los turistas… a las discotecas. En realidad, a nosotras no nos afectan los operativos porque trabajamos en la calle".



En nombre de la comunidad de San Diego afectada por el escándalo causado por el ruidoso negocio de música electrónica llamado casa palmera, agradecemos a nuestro alcalde @dumek_turbay haber vuelto a cerrar, así sea temporalmente, mientras, o se atienen a la ley funcionando como… pic.twitter.com/pJEwBJ9gLz — Adelina Covo (@adelina_covo) January 6, 2024

La apertura sin control de bares para el encuentro de jovencitas con extranjeros en Cartagena si dio, durante la época de interinidad administrativa (2014- 2019), cuando la Fiscalía realizó fuertes operativos en la Plaza de los Coches, frente a la Torre del Reloj, para sacar a las trabajadoras sexuales de ese espacio público. Esto dio como resultado que el fenómeno se trasladara a estos bares y discotecas. Hoy de nuevo se toma las calles.



"Le pido al alcalde que se solidario, que se ponga la mano en el corazón y analice más la situación. No es venir y tratar a las personas como si fuéramos basura o animales. Todos queremos una ciudad limpia, pero queremos que él tenga consideración: hay mucha gente sufriendo por esta situación”, concluye ella.

