Carlos Maya y las apuestas de un alcalde ‘calculador’ en Pereira

Carlos Alberto Maya, de la coalición Más Cambio -liberales y conservadores-, se convirtió en el alcalde electo por los pereiranos el pasado 27 de octubre. En una reñida jornada, Maya venció, con 60.497 votos (28,82 por ciento), a su mayor rival político, Mauricio Salazar de la coalición Primero Pereira, quien obtuvo 55.317 votos, es decir, el 26,35 por ciento del total.

El alcalde electo es un contador y administrador público de 40 años, con estudios en maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una empresa de asesorías contables y tributarias hace alrededor de 18 años y fue, entre otras cosas, profesor universitario y secretario de Hacienda en la actual administración.

En diálogo con EL TIEMPO, Maya habló sobre la campaña, el escándalo político que rodeó la Alcaldía y los temas que considera más importantes para la ciudad.



¿Cómo fue ese día de elecciones?



Los días de las elecciones son complejos, de mucha incertidumbre. Escuché los resultados en mi casa, con algunos miembros del equipo de trabajo, con mi familia, y por supuesto, todo el mundo trabajó para ganar, reconociendo que fue una campaña difícil, llena de ataques, de mentiras, de noticias falsas, de redes sociales, de injurias... Una campaña que no se basó en las propuestas para subsanar los problemas de los pereiranos, sino en la destrucción de los competidores que estábamos en la cabeza de las encuestas.



¿Cuáles son los temas más urgentes a tratar en Pereira?



El primer tema que nos preocupa y que observamos en la investigación de la campaña es el consumo de drogas en Pereira. Los parques, las avenidas, las calles, las carreras huelen a marihuana todo el tiempo. Nosotros queremos avanzar en esa problemática con más deporte, más recreación y más cultura.



Lo segundo que me preocupa es el habitante de calle. Me sorprende sobremanera cómo pasan los años y la proliferación de habitante de calle en la ciudad es mucha. Se conoció que un gran porcentaje de ellos están dedicados también al consumo de estupefacientes, y para ello tenemos una propuesta concreta que es habilitar una granja agrícola que nos permita hacer un proceso de desintoxicación, y al mismo tiempo, que estas personas puedan cultivar directamente sus alimentos, para que se vayan incorporando, poco a poco, a la vida productiva de la ciudad.



La tercera preocupación es la salud. Vamos a hacer un programa agresivo para recuperar los puestos de salud. Y la cuarta es la movilidad, hay que seguir haciendo esfuerzos para mejorar la movilidad de la ciudad, con más infraestructura, con inteligencia vial y con cultura ciudadana.



¿Cuáles son esos proyectos o propuestas bandera que caracterizarán su administración?

Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para entender y avanzar en que el deporte es una herramienta social y política que cambia la vida de las personas. Con el deporte disminuimos el consumo de drogas, el consumo de alcoholismo, la disminución de suicidios. El deporte va a ser uno de nuestros proyectos bandera. Vamos a hacerle mantenimiento a todos los escenarios deportivos y construir los que sean necesarios.



Sobre la suspensión del alcalde Gallo, que lo llegó a mencionar a usted, ¿qué tiene por decir?

Yo confío en las capacidades de Juan Pablo Gallo para demostrar su inocencia en ese proceso; confío también en el equipo jurídico que ha destinado para tal fin, y creo que con el paso del tiempo va a poder demostrar que Juan Pablo es inocente de esa responsabilidad que se le endilga. No debo opinar mucho más en eso porque podría entorpecer la investigación o echarle más ají a ese proceso. Yo confío en que él va a salir bien.



¿Cree que esto podría afectar su imagen como alcalde?

Yo toda la vida he hecho política con Juan Pablo Gallo, desde niños, desde el colegio. Nosotros hemos construido el mismo equipo, al mismo nivel, nos hemos tratado como coequiperos y lamentamos esta circunstancia. Ahora nos vamos a dedicar a gobernar la ciudad y a seguir avanzando en esas transformaciones en las que Juan Pablo logró avanzar, que el cambio no se detenga, que la ciudad se siga transformando. A mí no me preocupa si eso me va a afectar o no, la verdad lo que vamos a seguir haciendo es obras para los pereiranos y seguir avanzando en que Pereira sea la capital del Eje.



¿Esto significa que seguirán trabajando en conjunto?

Sí, claro. Llevamos más de 23 años haciéndolo juntos.



¿Cómo se maneja el proceso de empalme con esta suspensión?

El secretario de gobierno tiene funciones de alcalde encargado en este momento, se llama Carlos Andrés Hernández. Ya con él tuvimos la reunión de inicio del proceso del empalme. Hay un cronograma, el cual esperamos superar sin contratiempos el próximo 7 de diciembre.



Hace poco, en Pereira, fue asesinado el edil Luis Eugenio Muñoz, ¿cree que este tema debería empezar a considerarse en la ciudad o que se trata de un caso aislado?

No, es un tema que se debe considerar. Ese líder me aporreó mucho a mí, yo era muy amigo de él. Eugenio Muñoz, del partido Conservador, es la mayor votación como edil del corregimiento de Arabia. A mí me parece que los organismos y las investigaciones tiene que dar el resultado de hecho a ver cuáles fueron los autores intelectuales y materiales de ese crimen, eso no puede pasar a la impunidad. Inclusive estoy dispuesto, a mi llegada al gobierno, a aumentar la recompensa para encontrar a los responsables de ese delito.



¿Qué tiene para decirle a los pereiranos después del ruido de las últimas semanas?

Que la campaña ya pasó, que llegó el momento de gobernar la ciudad. Vamos a hacer un excelente proceso de empalme, una designación de un gabinete acorde a las expectativas de los pereiranos y de las necesidades para solucionar los problemas de los mismos, y que el cambio no se va a detener.



Cuando usted habla de 'el cambio', ¿a qué se refiere?

Cuando nosotros llegamos al gobierno, logramos demostrar que no era necesario cobrar la valorización para hacer las obras en Pereira, y las hicimos sin cobrar la valorización. Pero, al mismo tiempo, se han tapado más huecos y se ha hecho más mantenimiento de la malla vial en este gobierno que en los últimos veinte años. Este gobierno es caracterizado por hacer unos proyectos ambiciosos de largo plazo como el aeropuerto, el cable aéreo, unas avenidas muy importantes (...) y la gente se ha preguntado '¿y de dónde hemos sacado tanta plata?'. Hemos manejado los recursos con mucha rigurosidad, con mucha eficiencia.



Más allá de la función pública, ¿quién es Carlos Maya? ¿En qué invierte el tiempo fuera del ejercicio político?

Soy un pereirano de nacimiento que es consciente de que el cambio de la ciudad no solamente lo da el alcalde sino la gente que lo rodea, las personas que la habitan; que el cambio de actitud es fundamental para lograr estos propósitos.



Me gusta mucho la conservación del medio ambiente, la naturaleza, leer libros de personas exitosas empresarialmente. No soy un hombre tan carismático como Juan Pablo Gallo, soy más frío y calculador. Mi perfil financiero ha hecho que tenga una formación un poco más racional que emocional. Pero la seriedad que tenemos no es un defecto, será una virtud para seguir avanzando en muchos problemas de los pereiranos, como los temas de salud, de educación y de seguridad ciudadana.

PAULA ANDREA GAVIRIA

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @Paula_Gaviria