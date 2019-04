Proponen delimitación alternativa para el páramo de Santurbán

Los accionantes que dieron origen a la sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que ordenó una nueva delimitación al páramo de Santurbán con garantías de participación de todas las comunidades afectadas, le entregaron al ministro de Ambiente, Ricardo José Lozano, la Propuesta Alternativa de Delimitación de Santurbán (Pads) para que sea tenida en cuenta en este proceso.

El plan, que se expuso ante el jefe de la cartera ambiental el domingo en una reunión en Bucaramanga, contempla principalmente el desarrollo de unos estudios hidrogeológicos e hidrológicos que, según los accionantes, no se tuvieron en cuenta en la delimitación del 2014.



Esta es la primera vez que el Ministro de Ambiente, tras su llegada al cargo en agosto de 2018, se reúne con los accionantes.



Erwing Rodríguez-Salah, uno de los accionantes, señaló que estos estudios son “fundamentales e imprescindibles” para la delimitación de un ecosistema. “Es una propuesta integral bajo una concepción integral del complejo de páramos jurisdicciones Santurbán-Berlín”, señaló el accionante.



Rodríguez-Salah explicó que la PADS tiene cuatro enfoques. En el caso de la concepción integral se basa en la prevalencia del interés general sobre el particular para la conservación y protección del ecosistema.

Es una propuesta integral bajo una concepción integral del complejo de páramos FACEBOOK

TWITTER

El otro enfoque se refiere a la necesidad de un estudio ecológico y ambiental de la región para establecer el ordenamiento, protección y manejo del agua. Además, hacer un análisis de la capacidad de retención del agua de los suelos del páramo, cuyo líder para desarrollarlos sería el investigador Mario Avellaneda Cursaria.



Un tercer enfoque de la Pads hace referencia a la garantía para la consolidación y socialización de la propuesta. Y otro más indica que se debe tener en cuenta una mirada integral de las comunidades como los campesinos y mineros tradicionales, para quienes se exige su permanencia en el territorio y las garantías del derecho a la vida mediante la planificación, implementación y seguimiento a los programas de reconversión o sustitución de sus actividades tradicionales.



Precisamente, frente a este último enfoque, el Ministro de Ambiente señaló que “la gran deuda que tenemos en Colombia es contarle que dentro de los ecosistemas existen comunidades y la ley de páramos nos dice que no descuidemos a la gente que está allá y definir la agricultura de bajo impacto y avanzamos en eso. No vamos a sacar a la gente de los páramos, pero la ley dice que en el tema de agricultura debemos traer modelos sostenibles de cultivo, productividad, plaguicidas, fertilizantes y nuevas tecnologías”, indicó.



Sobre la propuesta en general, Lozano manifestó que va a formar parte del análisis y el ejercicio que se tendrá en la etapa de concertación y en las decisiones que se tomarán de manera colectiva con todos los actores en el territorio. “Después de Semana Santa nos vamos a reunir en Bogotá para escucharla de manera integral, no solo desde el componente hidrológico, sino desde el social, económico, y desde la biodiversidad”.

¿Se cumplirá con el tiempo de la sentencia?

En cuanto al tiempo para el cumplimiento de la Sentencia T-361, el Ministro de Ambiente señaló que se está cumpliendo con el cronograma y se tendría la delimitación el próximo 16 de julio, fecha límite tras la ampliación del plazo que solicitó el Ministerio.



Sobre la fase de consultas que avanza, el ministro Lozano destacó la participación de las comunidades y los invitó al diálogo “a que nos escuchemos y no defendamos un interés particular sino colectivo”.



Sin embargo, Erwing Rodríguez-Salah precisó que sería difícil cumplir con el tiempo porque ya está muy encima y teniendo en cuenta que la delimitación se haga con todos los estudios que se requieran para hacerla bien.



“Hay que hacer las cosas bien hechas, y el Ministerio no puede apresurarse”, dijo Rodríguez-Salah.



BUCARAMANGA