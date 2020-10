Propietarios del edificio Aquarela anuncian que demandarán al Estado

La otra cara de la moneda son 80 familias que compraron predios en el edificio Aquarela, en Cartagena. Aseguran que no solo perdieron la oportunidad de un apartamento, sino que se les esfumó una millonaria suma de dinero.



Se trata de los propietarios de las torres uno y dos, de las 5 unidades que prometía el proyecto de vivienda Aquarela.



“Yo perdí 24 millones de pesos que pagué de cuota inicial, en la torre 1, la que está en pie. De hecho, mi apartamento ya está construido, pero llevo 4 años de espera y de ver solo malas noticias sobre el proyecto”, dijo Rafael Marrugo, líder del grupo de 80 familias que se quedarán sin casa y sin plata.



“En total, los compradores eran 860 familias para las cinco torres, pero alcanzaron el punto de equilibrio las torres uno y dos, y por eso fuimos nosotros los más afectados porque no nos alcanzaron a devolver la plata”, añadió Marrugo.



Los compradores pagaban una cuota inicial de entre 21 y 30 millones de pesos que era consignada en la fiduciaria Alianza.



Una vez cada torre alcanzaba el punto de equilibrio, la fiduciaria le consignaba a la Promotora Calle 47, constructora del proyecto, para que arrancara la obra.



Pero antes de que se destapara el escándalo, solo las torres 1 y 2 alcanzaron el punto de equilibrio, y por ello a estas familias nunca les devolvieron el dinero. A los compradores de la 3, 4 y 5 sí les retornaron los pagos.



“Vamos a demandar al Estado, pero este aún no es el momento porque todavía no hay un daño ni perjuicio; ahí está todavía la torre en pie”, señaló Marrugo.

