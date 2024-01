Francia Márquez desmiente supuesta priorización en obras en el sector de su casa

Frente a la reciente denuncia por parte del representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias de Paz (Citrep), Juan Pablo Salazar que señalan que el Gobierno está priorizando obras en el sector de la casa de la vicepresidenta de Colombia en la vereda Yolombó en Suárez, Cauca, la misma Francia Márquez salió a desmentir estas acusaciones.



El texto fue enviado directamente al congresista por una de las Circunscripciones Transitorias de Paz (Citrep).



“Qué lástima que un representante a la Cámara del municipio de Suárez en vez de usar su liderazgo para gestionar proyectos para todo el municipio y la región que lo eligió, norte del Cauca y Alto Patía, gestión que hasta ahora no se ve, tenga que acudir a un medio de ultra derecha para difamarme, con mentiras, porque cree que calumniándome va a detener las acciones que tengo que adelantar en mi municipio y en todo el país”, dice Márquez en el documento.

La vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro con un joven estudiante de Tumaco Foto: Presidencia

“Es lamentable ver chillando a un líder de tan distinguida dignidad como es ser representante a la Cámara, dizque por unas horas de máquinas, esto solo deja ver su incapacidad de liderar acciones no solo para el municipio sino para el país. Uno creería que un líder de ese nivel se pone a la altura del desafío histórico que tiene nuestro gobierno y en vez de hacerle el favor a Semana (medio donde fue publicada originalmente la denuncia), busca como articular esfuerzos para sacar al pueblo adelante, no importa si las acciones son para la zona indígena, campesina o negra”.



“Hace un año le solicité al ministro de Salud la construcción y mejoramiento de los ocho puestos de salud de todo el municipio y el Hospital de la cabecera municipal y el representante en la mencionada movilización tuvo el descaro de decirle al Ministerio que no eran ocho sino sólo seis que, porque Asnazú y La Toma no necesitaban, ¿qué tipo de liderazgo es ese que limita las acciones para su propio municipio diciendo que solo deben ser para su zona?



“Le quedó pequeña esa representación en el Congreso”, finaliza el texto.



En agosto del año pasado, habitantes del municipio de Suárez celebraban un acuerdo con el Gobierno Nacional para mejorar las vías de los corregimientos de Los Robles, La Betulia, Bellavista, Agua Clara, La Meseta y Mindalá.

Este acuerdo se materializó en un contrato firmado con la compañía Greensant S. A. S., el cual preveía la utilización de maquinaria como retrocargadores y bulldozers, con un presupuesto de más de 2.322 millones de pesos.



Pese a los acuerdos alcanzados, la población de Suárez, ha manifestado que no se han visto los resultados prometidos. Aseguran que las vías siguen descompuestas, pero este mes de enero, algunos muchos habitantes se enteraron que sí se estaban arreglando en algunas vías del municipio.



La maquinaria entregada por el Gobierno si habría estado trabajando, pero no en las áreas críticas, sino en el corregimiento La Toma, en la vereda de Yolombó, de donde es oriunda la vicepresidenta y donde las personas aseguran que ella tiene una casa.



Las acusaciones son respaldadas por el representante Juan Pablo Salazar, también nacido en Suárez.



“En comunicación que sostuve con la persona que está a cargo de la contratación y el tema logístico, me indica que ya están trabajando sobre una de las vías medias que forman parte de la vereda Yolombó y que conduce hasta la casa de la vicepresidenta, y que tienen que adecuar un lote para aterrizar el helicóptero. Ese no es un compromiso de los líderes con el Gobierno nacional”, dijo el representante.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN