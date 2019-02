Promesa del Gobierno Chavista con Santa Marta, en el limbo

El auditorio Simón Rodríguez, que quedaría ubicado en la Quinta de San Pedro Alejandrino, cumple 10 años de permanecer inconcluso, a falta de recursos para finalizar el proyecto que se encuentra en obra gris.

Zarita Abelló de Bonilla, directora del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, manifestó que el Gobierno de Venezuela, nunca cumplió con el dinero que se comprometió a girar el presidente Hugo Chávez durante su última visita a Santa Marta, en el evento donde se restablecieron relaciones con Colombia en el año 2010.



“Hubo cambio de gobierno por los quebrantos de salud del mandatario Chávez y Nicolás Maduro que asumió en el cargo nunca se mostró interesado en enviar la partida que se había establecido para culminar el auditorio”, señaló Abelló de Bonilla.



La edificación, que se construye desde el 2006 por iniciativa del Gobierno de Venezuela presenta un 50 por ciento de su avance, en el cual se invirtieron 1.500 millones de pesos, donados por el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.



Los recursos girados inicialmente no sólo se usaron para la construcción del auditorio sino además para levantar un muro de cerramiento de 300 metros de longitud que protegiera a la Quinta de las invasiones y adecuar un distrito de riego para los jardines.



En el 2009, la construcción quedó a medias luego de agotarse el presupuesto, y era esperada una inyección de capital, que nunca llegó por la tensión en las relaciones entre Chavéz y el presidente de Colombia, Álvaro Uribe.



En ese momento el proyecto tenía un valor total de 3.000 millones de pesos; sin embargo, ante el deterioro que ha sufrido la estructura, el material y los elementos instalados con el pasar del tiempo, en la actualidad de acuerdo con un nuevo avaluó, culminar la obra demandaría de 5.000 millones.

Gestión ante Mincultura

Aunque todavía no hay una fuente clara de financiación para terminarlo, Zarita Abelló indicó que “el año pasado actualizamos el proyecto y el presupuesto que necesitábamos para comenzar a gestionar esta obra y no se convierta en un elegante blanco”.



Las directivas de la Quinta de San Pedro Alejandrino comenzaron diálogos con el Ministerio de Cultura para demostrarles la importancia que tendrá la edificación de dos pisos a nivel local, nacional e internacional.



De acuerdo con sus características físicas, el auditorio contará con una capacidad para 700 personas, tendrá salones múltiples para eventos y conferencias con paneles de división, una sala VIP y una arquitectura impecable que lo convertirán en otro de los atractivos de la hacienda donde murió el Libertador Simón Bolívar.



Una vez se tengan los recursos necesarios para avanzar, la obra estaría culminada en un tiempo no mayor de un año.

Los antecedentes

Los registros de prensa señalan que Hugo Chávez, aún siendo el presidente de su nación, en el 2010, inspeccionó la edificación y vio su magnitud, no dudó en ratificar su apoyo. “Esto es enorme”, dijo y encargó al entonces canciller Nicolás Maduro para que se pusiera al frente de la terminación del auditorio.



Mucho antes, el proyecto en honor a El Libertador surgió en una primera visita de Chávez a la capital del Magdalena.



Fue el 17 de diciembre de 1978, durante un encuentro con el presidente colombiano Andrés Pastrana, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, para conmemorar los 168 años de la muerte de Bolívar.



Como muestra de gratitud, el mandatario de los venezolanos ofreció la construcción del centro de convenciones, previa pregunta a los asistentes al acto en la Quinta, en torno a qué querían como regalo.



El ofrecimiento fue sometido a consideración de la junta directiva del Museo Bolivariano, cuyos miembros aprobaron el auditorio que comenzó a cristalizarse en el 2007, pero siendo paralizado dos años por falta de dinero.



Los diseños del centro de convenciones estuvo a cargo del arquitecto samario Luis Ignacio Diazgranados, y luego presentados al Gobierno Venezolano a través de su embajador en Colombia, Pavel Rondón, que hizo un primer desembolso de un millón de dólares.



Por ahora, en Santa Marta, ven casi que imposible que este proyecto sea culminado con aportes económicos de Venezuela, teniendo en cuenta la crisis gubernamental existente, producto de la actuación de dos presidentes.



Las esperanza es que el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque lo concluya.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta