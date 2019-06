Así es como San Andrés planea erradicar el plástico de la Isla

Tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley que prohíbe el ingreso, comercialización o uso de bolsas plásticas no reciclables en San Andrés, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del departamento, Coralina, prepara un paquete de medidas que buscan garantizar la implementación de la decisión.

El proyecto de ley también prohibió el ingreso, comercialización o uso de bolsas plásticas que se utilizan para la disposición y transporte de objetos y mercancías en establecimientos comerciales, platos, pitillos y vasos de plástico y/o poliestireno (conocido popularmente como icopor).

San Andrés posee el tercer arrecife de coral más grande del mundo. Foto: Claudia Rubio / EL TIEMPO

La restricción no incluye a las bolsas utilizadas para el empaque y disposición final de los residuos sólidos y hospitalarios, las que se utilicen para el procesamiento y presentación para su comercialización de productos alimenticios elaborados en el departamento, así como los utilizados para el empaque de ropa, lencería, licores, perfumería, cosméticos y medicamentos.



La ONU resalta los beneficios del plástico, ya que es un material barato, liviano y fácil de hacer. Sin embargo, la mayoría de estos no se degradan, incluso se han logrado encontrar flotando en el mar plásticos producidos en 1977. Además su producción ha incrementado exponencialmente, al punto que para 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos a menos que la gente deje de utilizar artículos de un solo uso elaborados con este material, explica la ONU.

Esta isla de basura cerca de la costa norte de Honduras es un ejemplo del peligro que representa el plástico no reciclable. Foto: AFP

En San Andrés, según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el plástico representa el 21 por ciento de todos los residuos sólidos de la zona residencial de la isla y el 15 por ciento en la zona comercial. El problema de esto en el archipiélago radica en que al estar alejados del país, San Andrés es la zona más insular de Colombia, su relleno sanitario debe dar un manejo diferente a los desechos.



En este caso, se planea transformar –con apoyo del Ministerio de Minas y Energía- todos estos desechos en energía para el departamento por medio de la incineración de los mismos.



La importancia de esta ley para San Andrés radica en su biodiversidad de fauna y flora. El departamento cuenta con más del 77% de las áreas coralinas someras de Colombia y es el tercer arrecife de coral más grande del mundo.

un buzo tarda aproximadamente 50 minutos para extraer la basura que una persona bota al mar en menos de 5 minutos. Foto: 123RF

Además, el 9 de noviembre del año 2000, la Unesco declaró al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como nueva Reserva Mundial de Biósfera, denominada "SEAFLOWER"; que es una de las 391 zonas ecológicas de este tipo que hay en el planeta y la reserva de biosfera con mayor área marina que existe en la actualidad. Es precisamente esta reserva la que más se beneficiaría con la ley.



El proyecto designa a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), como institución que deberá velar por el control y vigilancia de la ley, junto con la Policía Nacional, la Armada Nacional y la Autoridad Migratoria en los terminales aéreos y marítimos.

Para que la ley entre en vigencia primero debe pasar por un proceso de conciliación y luego deberá ser sancionada por el Presidente, en el proceso de conciliación es cuando el proyecto puede ser tumbado o reversado. Sin embargo, Roberto Hudson Reeves (subdirector de Gestión ambiental de Coralina) expresó que no cree que la ley tenga problemas en la conciliación, ya que hasta la fecha no han recibido ningún tipo de comentario negativo al respecto.

¿Cómo van a controlar el ingreso del plástico a las islas?

Desde que la ley entre en vigencia los barcos y buques que ingresen a la isla no podrán disponer plástico de un solo uso como residuos sólidos.



Por otro lado, se hará pedagogía y acompañamiento, durante dos años, para que la comunidad de la isla y sus comerciantes puedan hacer una eficaz transición en su cotidianidad del plástico no reciclable a materiales biodegradables. Pasado estos dos años los turistas tanto locales como internacionales no podrán ingresar este tipo de plástico al departamento.



Estas campañas pedagógicas y de acompañamiento deberán realizarse a través de diferentes medios de comunicación, con un énfasis en el Aeropuerto de San Andrés, dirigiendo información a habitantes locales y a turistas. Las estrategias deberán iniciarse tan pronto como la ley sea sancionada.

“En la primera semana de julio realizaremos las reuniones correspondientes para establecer la ruta de este importante proyecto. Vamos a diseñar estrategias, junto a la Gobernación, para lograr que no sea traumático el cambio de materiales en los habitantes. Tenemos dos años para llevar a cabo esta pedagogía y lograr que no se registren sanciones a los turistas ni locales”, explicó Hudson Reeves.



Sin embargo, para quienes incumplan la ley, las sanciones impuestas deberán comprender como mínimo un componente económico y de responsabilidad ambiental, que implique actividades de limpieza y preservación del medio ambiente en el departamento.



La Fundación Dos Océanos, cuyo trabajo se centra principalmente en el archipiélago objeto del presente proyecto de ley, manifiesta cómo cada uno de los buzos voluntarios tarda tres horas realizando inmersiones en el agua.

Las tortugas son unas de las especies más afectadas. A menudo ingieren y se enredan en bolsas plásticas, lo que puede causarles pérdida de aletas o muerte por asfixia. Foto: Pierre Huguet / AFP

En esa inmersión, un buzo tarda aproximadamente 50 minutos para extraer la basura que una persona bota al mar en menos de 5 minutos, un ejemplo de la gravedad que implica arrojar plásticos al mar, ya que se logra recuperar sólo un insignificante porcentaje de dicha basura.



Se estima que cada año a nivel mundial se consumen de 1 a 5 billones de bolsas de plástico. 5 billones equivalen a casi 10 millones de bolsas de plástico por minuto. Si se ataran todas estas bolsas unas con otras, se podría envolver el planeta siete veces por hora



Cada segundo más de 200 kilos de basura va a parar a los océanos del mundo. El 80% proviene de tierra. Debido a esto, la ONU proyecta que para el 2050 el 99% de las aves marinas habrán ingerido al menos un artículo plástico.

Por su parte, la Procuraduría advierte que en Colombia el reciclaje de este material alcanza solo el 7% mientras el 93% restante “termina siempre acumulado en los rellenos sanitarios o se arroja a las montañas, a los valles, y a los ríos”.



Al punto que el río Magdalena, en términos de los ríos más grandes del mundo es el número 15 en los desechos que vierte en los océanos; más de 10.000 animales marinos y más de 1.000.000 de aves mueren precisamente por cuenta de este agente. (Le puede interesar: ¿cómo se formó la isla de basura de Puerto Colombia?).



En el 2005, Coralina ya había emitido una resolución que buscaba esta prohibición en el archipiélago, en ese momento contó con algunos detractores, por lo que no pudo ser llevada a cabo como la corporación esperaba.

