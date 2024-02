Prohíben conciertos y eventos en playas de Cartagena: conozca dónde se harán

El mandatario Dumerk Turbay, alcalde de la ciudad de Cartagena, confirmó que los eventos musicales en las playas de la ciudad, quedan netamente prohibidos, ya que los espacios naturales serán sometidos a una recuperación y mantenimiento intensivo.



Según manifestó Turbay al medio El Universal, después de la preservación de las playas, su reapertura será exclusivamente para eventos culturales, institucionales y organizados por la misma alcaldía.



Lea también: (Exclusivo: habla dueño de empresa que vendió carrotanques para llevar agua a La Guajira).

Facebook Twitter Linkedin

La Plaza de toros de Cartagena es un símbolo arquitectónico. Foto: Archivo

En su lugar, los eventos serán trasladados a la Plaza de Toros, “en Cartagena no habrá más corridas de toros y estoy dispuesto a enfrentarme a lo que sea”, manifestó el Alcalde.



En el Palacio de la Aduana, sede de la Alcaldía cartagenera, se dio lugar a una reunión entre Turbay y Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde. Distinguida por su defensa por el bienestar de los animales y sobretodo por ir en contra de la tauromaquia.



(Lea también: La historia de la 'verdadera capital de la montaña' paisa).

El Alcalde también aseguró que se encargará personalmente de que la Plaza de Toros no albergue ningún animal, y en su lugar será la nueva sede de eventos musicales y sociales, teniendo en cuenta que las playas fueron escenarios de eventos de distintos géneros que acogieron a más de 600 personas por celebración.



“A la Plaza de Toros le haremos una inversión de 1.500 millones de pesos y en 15 días comenzamos a intervenirla y la dejaremos impecable, pero lo he dicho y lo reafirmo: allí no habrá más corridas de toros. (...) Ahí nunca más se volverá a lastimar a un animal”, señaló.



El mandatario explicó que se proyecta una inversión de más de 1.500 millones de pesos, recursos que servirán para su total recuperación y pueda ser habilitada para eventos y temas culturales que tanto le interesan a los habitantes de esta capital, también explicó que el lugar se estrenará con un festival de salsa dentro de 4 meses.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniela Gutiérrez

Lea también: