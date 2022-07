La Secretaría de Transporte y Tránsito de Sucre prohibió totalmente el paso de los vehículos pesados entre los municipios de San Marcos y Majagual, en las subregiones del San Jorge y La Mojana, por los daños que han causado las corrientes del río Cauca.



(Además : Hijo de Petro pide frenar contrato por $ 3.2 billones del Canal del Dique)



De la misma manera el paso de carros livianos está restringido y hay paso solamente por un carril en 11 kilómetros de la vía.

“El cierre es total para vehículos de carga pesada y cierre parcial para vehículos livianos, con paso de uno solo a la vez, de acuerdo también con las disposiciones de Invías. El cierre se hace para atender y evitar la afectación de nuevas vías del orden nacional”, indican en un comunicado los funcionarios de la Secretaría de Transporte y Tránsito.

Son 11 kilómetros



El secretario de tránsito departamental, Mauricio Morales Villalobos, informó que el punto de referencia del cierre de la vía va desde el puente de Güayepo, en jurisdicción de San Marcos, hasta aproximadamente 11 kilómetros más adelante de la vía en el sitio conocido como El Cauchal.



(Además : A los 83 años, samaria presenta su libro sobre violencia en el Caribe)



Indicó el funcionario que los controles al paso de los vehículos tendrán su punto en los municipios de Majagual y San Marcos.



“Hay que aclarar que hay dos tipos de cierre, el primero es total para vehículos de carga pesada que es permanente y un cierre parcial para vehículos livianos, los cuales podrán transitar de uno en uno desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche”, informó el funcionario.



De igual maneta explicó que desde las ocho de la noche en adelante hay cierre para toda clase de vehículos.

Incomunicados



Han manifestado los líderes de la región, dueños de fincas y habitantes en general, que las dos subregiones de la zona sur de Sucre podrían quedar incomunicadas totalmente de continuar pasando las aguas.



(No deje de leer : Una mujer fue secuestrada en la zona rural de Dibulla, La Guajira)



Informó el funcionario que hasta el momento no se presenta ruptura de la vía, pero la situación es delicada y de no restringirse el paso de los vehículos, la región podría quedar incomunicada totalmente.



Se estableció que las corrientes del río Cauca que bajan desde el sector de cara de gato llegaron hasta la vía principal afectando a cientos de familias que se ubican en la vía

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo