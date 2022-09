En Santa Marta fue extendida por un año más las restricciones para la movilización en motocicletas de pasajeros hombres y mujeres.



Esta medida se viene implementando en la ciudad con el propósito de prevenir que las motos, sean utilizadas en la comisión de delitos como hurtos y homicidios.



También quedó establecido la prohibición en este tipo de automotores de acompañantes niños y niñas menores de 10 años, mujeres en estado de embarazo y adultos mayores de 60 años.

Estas restricciones estarán vigentes durante 24 horas del día y toda la semana.

Adicionalmente, las motocicletas tampoco podrán movilizarse por el casco urbano de Santa Marta en el horario comprendido entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana del siguiente día.



Otra restricción que se mantendrá por un año más será la circulación y tránsito con acompañante en la zona comprendida entre la carrera primera hasta la avenida del Ferrocarril, y entre la calle 10 hasta la calle 24, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, incluyendo festivos.



Como novedad estará que la anterior prohibición se aplicará a partir de la fecha en la zona comprendida entre las carreras primera y cuarta, entre las calles 5 y 20 del sector turístico de El Rodadero.



“En este caso, por tratarse de una medida novedosa, será socializada durante una semana; después, durante otra semana se impondrán amonestaciones a los infractores y cumplido ese término, comenzarán a aplicarse las sanciones”, manifestó la alcaldesa, Virna Johnson.



Cabe recordar que esta medida rige en Santa Marta hace ya 10 años desde el gobierno de alcalde de Carlos Caicedo, continuó Rafael Martínez y la prorrogó la alcaldesa Virna Johnson.

Medida genera malestar entre motociclistas

A pesar que la mayoría de restricciones ya estaban establecidas en Santa Marta, el nuevo decreto no cayó bien en el gremio de motociclistas, principalmente en aquellos que se dedican al mototaxismo.



Por lo anterior, en los grupos de WhatsApp y redes sociales se viene convocando a una protesta para rechazar el decreto firmado por la alcaldía.



Según los motociclistas, con esta medida se está discriminando a una amplia población que usa este vehículo como medio de transporte familiar.



“Ya está claro que las prohibiciones de parrilleros de niños y adultos no ha servido de nada. Solo nos afectan a nosotros los ciudadanos de bien que necesitamos movilizarnos en nuestras motos para llevar a los hijos a colegios, por ejemplo”, expresó Camilo Montero, uno de los miles que rechaza este tipo de restricciones.



Desde la Secretaría de Movilidad se anunció rigurosidad en la aplicación y cumplimiento del acto administrativo. De hecho, en los próximos días entrarán en operación personal de tránsito de la policía para apoyar la labor que vienen adelantando los agentes adscritos a la alcaldía.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv