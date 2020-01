Pereira, lista para recibir a los visitantes del Torneo Preolímpico

El estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira será una de las tres sedes del Torneo Preolímpico Sudamericano Sub-23 que se vivirá en el país a partir del 18 de enero y hasta el 9 de febrero. La casa del equipo matecaña, junto con el Estadio Centenario de Armenia, Quindío y el Estadio Departamental Alfonso López en Bucaramanga, Santander, fueron reconocidos por la Federación de Fútbol para atender estas justas deportivas.

Carlos Alberto Maya, alcalde de Pereira, reconoció la relevancia que tiene la ciudad al realizar este campeonato de fútbol.



“Este certamen es muy importante para la ciudad en varios aspectos, como por ejemplo la dinámica comercial, la alta ocupación hotelera que nos han reportado y la ratificación de Pereira como una ciudad afín al deporte”, manifestó el mandatario.

El Preolímpico de fútbol reúne a las 10 selecciones del sur del continente americano con futbolistas menores de 23 años pertenecientes a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), distribuidas en dos grupos, así:



Grupo A: Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela y Argentina

Grupo B: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú.



Los partidos de la primera fase se disputarán en Pereira y Armenia entre el 18 y el 31 de enero; la fase final se jugará en Bucaramanga.



Es así que la capital risaraldense ya está lista para recibir a más de 1.500 personas entre deportistas, periodistas y visitantes que estarán por más de 15 días en la ciudad.



El próximo lunes llegará la delegación de Chile; el martes, Colombia; el miércoles, Argentina y el jueves, las demás selecciones: Ecuador, Uruguay, Paraguay y Perú. Venezuela, por su parte, ya entrena en la ciudad.



Por esto, los representantes del comité organizador local participaron de una reunión ayer para ultimar detalles de logística.

Sergio Trejos, secretario de Movilidad, recalcó que se va a “disponer de unas unidades que estarán dispuestas a recibir las delegaciones en el aeropuerto, para trasladarlos a los hoteles o sitios de entrenamiento, y se acompañarán hasta donde sea nuestra jurisdicción. Es así que vamos a garantizar la movilidad para las diferentes delegaciones, deportistas y los demás visitantes”.



El secretario mencionó que unas de las vías que se utilizarán de manera continua serán la Av. 30 de Agosto y la Av. de las Américas.



Iván Novella, director de Desarrollo de Selecciones de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), aseveró que alrededor de 500 personas por partido integrarán la parte logística del Torneo. Además, 90 personas de la Federación, incluidos los árbitros, también hacen parte de ese grupo que empieza a llegar desde hoy a la ciudad.



Novella fue claro y dijo que “no habrá un acto inaugural o de clausura, pero sí esperamos que el estadio Hernán Ramírez Villegas esté lleno”. Cabe recordar que este centro deportivo tiene capacidad para albergar alrededor de 30.297 personas.



El Hernán Ramírez fue inaugurado el 1 de mayo de 1971 y fue remodelado en el 2011 para vivir la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 que se disputó en el país, siendo esta la última fecha en la que Pereira recibió un evento deportivo de talla mundial.

¡Prográmese!

La primera fecha se disputará el sábado 18 de enero en el estadio Hernán Ramírez Villegas, con un doblete que protagonizarán Ecuador ante Chile (6:00 p. m.) y Colombia ante Argentina (8:30 p. m.). Solo las dos primeras selecciones obtendrán su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Los cinco partidos de la selección Colombia en esta primera fase serán los siguientes:



Primera fecha: Colombia vs Argentina, 18 de enero a las 8:30 p. m. en Pereira

Segunda fecha: Colombia vs Ecuador, 21 de enero a las 8:30 p. m. en Armenia.

Tercera fecha: día de descanso para la tricolor.

Cuarta fecha: Colombia vs Venezuela, 27 de enero a las 8:30 p. m. en Pereira.

Quinta fecha: Colombia vs Chile, el 30 de enero a las 8:30 p. m. en Pereira.



Los puntos de venta se encuentran en los centros comerciales Unicentro, Bolívar Plaza, Victoria y Plaza; y en almacenes Éxito de Victoria y el Parque Arboleda en la capital risaraldense. En Dosquebradas, las boletas podrán comprarse en el centro comercial El Progreso.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA