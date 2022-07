Luego de dos años de pandemia, regresó el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro 2022, en Huila.



Encuentros de danzas, comparsas, ferias artesanales, reinados y conciertos, tanto personas locales como turistas han estado disfrutando de un cronograma lleno de cultura, entretenimiento y alegría.

Para este último fin de semana de la edición número 61 del Festival, que comenzó el 10 de junio y finaliza el próximo 4 de julio, artistas locales y nacionales se presentarán en ‘La calle del festival’, que consta de cuatro días de conciertos con entrada gratuita (que comenzaron el 30 de junio). Los artistas que participarán el sábado 2 de julio serán: Rikarena, Pipe Peláez, Guayacán Orquesta, Francy; y el domingo 3 de julio podrá ver a: Grupo Niche, Elder Dayan Díaz, Julio Jaramillo colombiano y Jessi Uribe. Todas las presentaciones serán en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro de Neiva.



Para las demás actividades, la programación será la siguiente:

Sábado 2 de julio



- 9:00 a.m. Feria Artesanal “Encuentro Nacional de Maestros Artesanos”. Recinto ferial La Vorágine.



- 9:00 a.m. Feria del Asado y Productos Típicos del Huila. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera.



- 9:00 a.m. Desfile Acuático de las candidatas del Reinado Nacional del Bambuco. Parque Longitudinal del Río Magdalena.



- 10:00 a.m. Festival del Libro y del Arte Huilense - Biblioteca Departamental Olegario Rivera.



- 5:00 p.m. Segunda ronda del Encuentro Nacional e Internacional de Danzas. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera.



- 5:00 p.m. Desfile traje de baño y traje típico de las candidatas del Reinado Nacional del Bambuco - Club Campestre de Neiva.



- 9:00 p.m. Calle del Festival. Unicentro Neiva.



Fiestas de San Pedro y San Juan. Foto: Gerardo Villegas / CEET

Domingo 3 de julio



- 9:00 a.m. Feria Artesanal “Encuentro Nacional de Maestros Artesanos”. Recinto ferial La Vorágine.



- 9:00 a.m. Feria del Asado y Productos Típicos del Huila. Plazoleta del Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera.



- 9:00 a.m. Gran Desfile Folclórico: reinas, carrozas, danzas, bandas y cabalgata. Avenida Circunvalar.



- 10:00 a.m. Festival del Libro y del Arte Huilense. Biblioteca Departamental Olegario Rivera.



- 7:00 p.m. Presentación de los Grupos Folclóricos Nacionales y Artesanales en municipios huilenses.



- 7:00 p.m. Velada de elección y coronación de la Reina Nacional del Bambuco 2022. Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez.



- 9:00 p.m. Calle del Festival. Unicentro Neiva.

Lunes 4 de julio

​

- 9:00 a.m. Premiación del “Encuentro Nacional de Maestros Artesanos”. Recinto ferial La Vorágine.



- 10:00 a.m. Rueda de prensa de la Reina Nacional del Bambuco. Hotel Plaza.

