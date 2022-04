La puya, uno de los aires más rápido y difícil de la música vallenata, estará ausente en el concurso de canción inédita de la 55 Edición del Festival Vallenato, que tendrá lugar del 26 al 30 de abril en la capital del Cesar.



Este año ninguno de los concursantes inscribió una canción con este ritmo melódico. En esta categoría participan 23 canciones. Paseo 15, Merengue 7 y un Son.

El certamen promete ser uno de los mejores de los últimos años. En esta edición se celebrará el V Rey de Reyes y se le rendirá un homenaje a Jorge Oñate ‘La Leyenda’.



La programación se inicia el viernes 22 de abril a partir de las 8:30 AM con el conversatorio: Jorge Oñate, en la historia del canto vallenato, que se llevara a cabo en la Universidad del Área Andina, sede Valledupar.

Rodolfo Molina (izquierda), presidente del Festival Vallenato, y Jorge Oñate, cuando se anunció la realización del homenaje que este encuentro planeaba hacerle. Foto: Festival de la Leyenda Vallenata

El siguiente día a las 3:00 PM será el desfile de Jeep Willys Parranderos, cuyo punto de encuentro será el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’.



El domingo 24 de abril desde las 8:30 AM en el Centro Comercial Mayales Plaza se dará inicio al concurso ‘Los niños pintan el Festival Vallenato’ que llegará a la versión 12 y congregará a más de 150 estudiantes de Valledupar.



Los concursos de acordeón infantil y acordeonera menor, comenzarán el lunes 25 de abril a las 8:00 AM en el Centro Recreacional La Pedregosa. De esta manera se da inicio a las competencias de este evento que se extenderán hasta el 30 de abril.



“El desfile de piloneras en las categorías infantil y juvenil se realizará el día 26 de abril. Al siguiente día, el de piloneras mayores. Estos desfiles regresan nuevamente después de dos años”, detalló Juan Rincón Vanegas, jefe de Prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata.



La ceremonia de inauguración está prevista para el 26 de abril en la Plaza Alfonso de López, donde se realizará con una revista musical en honor a Jorge Oñate.



Se trata de una actuación del cantante vallenato, Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, quien interpretará los temas de ‘El Jilguero de América’.



En otros escenarios como el Parque de Los Algarrobillos, el Centro Recreacional La Pedregosa y el Centro Comercial Unicentro, se desarrollarán los diferentes concursos.



Las finales se harán los días 28, 29 y 30 de abril en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’, y después vendrán los respectivos espectáculos musicales.



“Participarán Silvestre Dangond, Ana del Castillo, Iván Villazón, Beto Zabaleta, Elder Dayán, ‘Churo’ Díaz. Hay un show musical de Jessi Uribe y Paola Jara, entre otros artistas”, recalcó un miembro de la Fundación.



Entre las actividades programadas para el 28 de abril, se destaca una exhibición de artistas plásticos que tiene como protagonista al fallecido compositor,

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar