Programa de 'bicis' públicas en Manizales está detenido, pero seguirá

Desde el pasado 24 de octubre el sistema de bicicletas públicas de Manizales está en pausa porque hacen falta 100 millones de pesos para que pueda terminar sus funciones este año. Sin embargo, el Concejo Municipal se comprometió a realizar las gestiones para que el programa ‘Manizales en bici’ no desaparezca.

Este sistema empezó operaciones en 2015, cuando se crearon las primeras tres estaciones. Hoy tiene ocho y cuenta con 185 bicicletas que, se espera, vuelvan a rodar antes de que finalice el año y el impasse presupuestal puedan resolverse antes de causar traumatismos mayores.



“El tiempo no alcanzó para tramitar la adición presupuestal y no se podía trasladar de otros fondos porque son recursos públicos. El mensaje del Concejo es que no se acabará el programa, sino que se fortalecerá y serán ellos quienes le den la mano”, manifestó el director operativo de Manizales en Bici, Mauricio Molina.



De acuerdo con el funcionario, tras el debate hecho al programa, el Concejo decidió que se trasladen fondos por lo que se contempla que el sistema vuelva a funcionar a más tardar el próximo 15 de noviembre.



“Usualmente el sistema opera hasta mediados de diciembre y se retoma después de la Feria (que se realiza en la primera semana de enero de cada año), pero ahora pensamos en cómo recuperar el tiempo perdido, que puede ser modificando estas fechas”, añadió Molina.



La pausa en el servicio ha afectado a cientos de ciudadanos que han optado por este medio de transporte sostenible. Al momento van 5.300 personas inscritas en el sistema y se calculan que se realizan entre 900 y 1200 viajes diarios.



“Para quienes usamos el sistema a diario es muy perjudicial, por ejemplo me demoro el triple en los recorridos y afecta mucho el bolsillo. Además todo ocurrió sin previo aviso, un día llegamos y ya no estaba funcionando, no se comunicó a nadie lo que estaba sucediendo”, comentó Helena Aparicio, usuaria del sistema.



El pedido de los beneficiarios del sistema es que no se suspenda, sino que al contrario se evalúe y se le hagan los ajustes necesarios, no solo cambiar las bicicletas, sino mejorar la ‘cicloinfraestructura’, las vías y la señalización para que se incentive a su uso.



Al respecto, Ricardo Germán Gallo, secretario de Medio Ambiente de Manizales -dependencia a la que está sujeto ‘Manizales en Bici’- indicó que el respaldo es total y no pretenden acabarlo.



“Estamos esperando solo la adición, pero el compromiso con el sistema y los usuarios es total, incluso queremos fortalecerlo por eso esperamos iniciar los primeros días de 2019 con un plan piloto de bicicletas electroasistidas”, comentó Gallo.



Añadió que este es un pilar muy importante en la movilidad y con el que Manizales se encuentra participando en dos premios internacionales enfocados a las mejoras del medio ambiente gracias a bajas emisiones de carbono.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO