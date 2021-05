Habla profesora que llamó ‘guerrilleros’ a estudiantes de la UIS

La docente Henly Mylene Flórez, desató polémica recientemente al llamar guerrilleros a los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) durante una clase virtual.



“Me ha tocado lidiar hasta con guerrilleros en una aula de clase la Universidad Industrial de Santander , UIS. (…) Ustedes se están formando, esta universidad es pública y los aportes los da el Gobierno (…) las protestas son para los que no trabajan, madre del cielo”, dijo Flórez, durante su clase, lo que generó indignación y su posterior salida de la Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), donde ejercía como docente.



Luego del incidente, la docente, en declaraciones a La W, aseguró que su afirmación fue sacada de contexto y nunca pretendió comparar a los estudiantes de la UIS con subversivos.

"Era contextualizando las situaciones que me tuve que vivir en los años 90, cuando llegaban encapuchados al aula de clase a sacarme y obligarme a no hacer clase porque iban a atacar la institución, época en que nos tocaba suspender clase y salir corriendo por temor y momentos en los que también hacía el mismo llamado a esas personas que de igual forma hoy hago en mis aulas", dijo en la emisora.



Y agregó que nunca pretendió estigmatizar a los universitarios, sino contar lo que debió vivir en su momento. "Fue una frase de la dura situación que me tocó vivir en esa época como de igual forma ver como se destruía nuestra bella institución, porque en esa época yo formaba parte de ella".



Agregó que su salida de las UTS no obedeció a un despido, sino a una decisión propia, ante la cantidad de amenazas que, dice, ha recibido luego de darse a conocer el incidente.



"Esta decisión la tomé a título y decisión propia, para salvaguardar la integridad de la planta física de las UTS, como el bienestar de mis compañeros de trabajo, y también la de mi hogar y familia frente a esta terrible y vehemente persecución y amenazas de toda índole", dijo.



