Una verdadera pesadilla, vivieron en 2018 dos hermanos de 7 y 10 años en una escuela rural del municipio de Líbano, Tolima, donde un profesor habría cometido contra ellos los delitos de abuso sexual y maltrato infantil pues a la fuerza metía a uno de ellos al tanque de agua de la institución educativa cuando no se dejaba tocar.



La investigación de la Fiscalía encontró que, al parecer, los maltrataba en los días que, según él, no llevaban los cuadernos o no cumplían sus compromisos académicos.

A todo lo anterior se suma la confesión del niño mayor quien le contó a las autoridades que era obligado a cargar piedras por una cuesta para que se cansara y que, tras meterlo en un tanque repleto de agua, lo golpeaba en su cuerpo con una regla.



Se evidenció, además, que los menores eran obligados a quedarse en la institución educativa rural de Líbano después de la jornada escolar, con el pretexto de reforzar algunas materias por bajo rendimiento.



“Habría accedido carnalmente a los dos hermanos”, afirmó Angela María Bedoya, directora de la Fiscalía en Tolima y agregó que fue acusado por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años en hechos ocurridos en el año 2018 en una zona rural de Líbano.



La funcionaria agregó que la cadena de abusos y maltratos sucedían al medio día y en horas de la tarde cuando no había estudiantes ni directivos en el colegio.



Tras una larga investigación contra este educador, identificado como Fernando Perdomo Castro, fue capturado por investigadores del CTI y la Policía Tolima, que lo sorprendieron el viernes anterior cuando salía de un colegio del municipio de El Espinal, donde laboraba dictando clases.



Al ser llevado a las audiencias públicas ante un Juzgado de Control de Garantías, el hombre no se allanó a los cargos imputados siendo afectado con medida de aseguramiento carcelaria.

Fabio Arenas Jaimes

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ