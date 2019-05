Productores de aguacate hass en el Quindío, tras la sostenibilidad

Delegados de Corpohass, organización que reúne productores y exportadores de aguacate hass del país y la firma Portafolio Verde informaron los avances del proyecto que ambas entidades desarrollan y que le permite a los comercializadores de esta fruta, la identificación de los impactos ambientales asociados a la etapa productiva de la misma.

“El aguacate hass tiene muchas ventajas como la generación de empleo, como cultivo emergente que trae inversión extranjera, que recupera tierras improductivas, que está sembrado en municipios víctimas de la violencia. No podemos limitarnos a la parte ambiental sino evaluar el conjunto de factores”, señaló Jorge Restrepo, director ejecutivo de Corpohass Colombia.



Esta corporación tiene 80 afiliados en zonas productoras de aguacate, de estos 15 son exportadores y representan el 85 por ciento del total de las exportaciones de aguacate de todo el país, y el resto son productores de la fruta.



Restrepo agregó que “Quindío es un jugador importante en el mercado de aguacate, ha sido receptor de inversión extranjera y tiene unas tierras muy buenas y plantas empacadoras cercanas. Inició Antioquia pero ahora el Eje Cafetero es un gran protagonista”.



Según la Secretaría de Agricultura del Quindío, en 2018 había 4.500 hectáreas de aguacate. “Los empresarios que quieran mantenerse en el negocio de las exportaciones y concretamente del aguacate deben estar atendiendo con plenitud las exigencias ambientales y sociales. Hay unos departamentos que han tomado la delantera y nosotros apenas estamos iniciando en la senda del aguacate, apenas estamos comenzando facturación, esas cifras de millones de dólares todavía no las tenemos”, dijo Álvaro Arias, secretario de Agricultura del Quindío.



De acuerdo a lo que explicó Daniel Villa, integrante de la firma consultora Portafolio Verde aseguró que el aguacate hass consume en promedio “lo que cualquier cultivo típico de Colombia consume, es decir que el aguacate hass se da en condiciones naturales en zonas entre 1.100 y 1.400 milímetros de lluvia al año y los cultivos tradicionales están por los 1.500 milímetros de lluvia al año”.



Varios ambientalistas del departamento se han opuesto al aumento de cultivos de aguacate hass pues aducen daños en las fuentes hídricas. De ahí que la productora Angélica María Henao de la empresa Green Súper Food contó que “hemos visto la estigmatización por la parte ambiental y es un punto muy negativo que hemos encontrado como empresa chilena en el Quindío y con el cual no contábamos, hay algunas entidades reguladoras del departamento que no nos han dejado trabajar tal vez por falta de conocimiento de ellos sobre el aguacate hass, sí necesitamos más apoyo de todas las personas y nos dejen trabajar sin problema”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO