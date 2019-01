La producción discográfica que beneficiará a los animales sin hogar

More Animal Less Human (más animal menos humano) es el proyecto con el que se busca recaudar fondos para donar entre 250 y 500 kilógramos de alimento para perros sin hogar de Armenia y Calarcá, y algunas cirugías de esterilización para canes.

La idea surgió del músico, compositor y publicista, Diego Garzón, quien planea financiar esas donaciones con la venta de su próximo proyecto discográfico del género metal, que cuenta con ocho canciones de su autoría y que será grabado, mezclado y masterizado en un estudio de Armenia.



Garzón, quien ya ha estado vinculado a causas sociales y que creó el ‘Club del thrash’, un evento para recolectar alimento para perros, ropa para habitantes de calle y juguetes para niños de escasos recursos, decidió en esta ocasión apoyar a las fundaciones Comedog, Corteza Terrestre y Ecohuellas, con los dineros recaudados.



“Decidí buscar donaciones de personas naturales y de empresas que me dieran recursos para poder grabar y publicar el álbum y con las ventas de este, y con eventos de lanzamientos, recaudar el dinero suficiente para comprar el alimento”, contó el músico.



El objetivo es que las personas y las empresas donen dinero para financiar la producción discográfica y las 300 copias del disco, que tiene un costo aproximado de 3 millones 500 mil pesos. Luego, cada álbum tendrá un costo de 20.000 pesos por copia, dinero que será usado para las donaciones a las tres fundaciones.



“Ya recogí un millón de pesos para el disco, pero tuve que hacer una pausa por estas fechas de fin de año porque las personas están en otras cosas. Todo lo estoy documentando, como la gente que me ha ayudado, o la entrega de la comida y del dinero y la idea es sacar un documental de todo esto”, dijo Garzón.



El alimento para los animales será donado a la fundación Comedog, que tiene dispensadores públicos de concentrado para perros. En total son 13 en Armenia y 4 en Calarcá, cada uno puede necesitar entre 30 y 80 kilogramos de concentrado mensualmente.



La directora de Comedog Quindío, Cristina Arbeláez, señaló que el músico ya ha realizado varios eventos para beneficiar a los animales “me ha colaborado cuando ha realizado eventos, y hemos logrado surtir los dispensadores en varias ocasiones. Esperamos que muchas personas se vinculen a este proyecto tan bonito, sé que esto tendrá un gran beneficio para los animalitos”.



Por su parte, la concejal de Armenia, Stefany Gómez, que apoya este proyecto y está vinculada a la fundación Corteza Terrestre, dijo que Garzón “quiere donar las ganancias de su disco para alimento y esterilizaciones. Nosotros coordinaremos estas últimas, y específicamente lo que haremos será seleccionar a los animales más vulnerables para esterilizarlos y buscar los convenios veterinarios para que la cirugía tenga un costo más económico”.



Además, relató que recientemente, el músico y su banda The Garzong’s también hizo parte del evento Dog Rock Fest que se realizó en Armenia, y que fue organizado por la concejal con el objetivo de recolectar alimento para animales sin hogar. “Recogimos cerca de 330 kilos de concentrado para perros y gatos que distribuimos entre la fundación Árbol de Sonrisas y yo me quedé con una parte para entregarlos a diferentes hogares de paso que hay en la ciudad. A parte de que Diego nos acompañó con la banda, nos apoyó con las piezas publicitarias”.​